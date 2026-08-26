快訊

8月27日中元普度命理師曝12大禁忌 別報真實姓名跟住址

影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援

豪雨沖垮路面！高雄公車陷坑洞 民眾怒轟「路像紙糊」

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰晚一天勘災被指政治對賭 莊瑞雄：民進黨沒政治精算

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）與書記長范雲（右）上午在黨團舉行記者會。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）與書記長范雲（右）上午在黨團舉行記者會。記者蘇健忠／攝影

南部連日豪雨成災。外界質疑，南部近年治水預算比台北還多仍淹水，國民黨團今酸賴清德總統開張空白支票，每逢豪雨民眾就「咕嚕咕嚕咕嚕」，還有綠營人士指行政院長卓榮泰晚一天勘災是政治對賭。民進黨團幹事長莊瑞雄說，災情都不應該分藍綠或政治對抗，最該做的就是勘災與災後重建，民進黨沒有政治精算。

莊瑞雄、書記長范雲出席黨團輿情記者會，莊瑞雄表示，面對水患治水，中央地方各縣市都有各自值得借鏡的地方，經驗也都可以分享。這次5天累積雨量1300毫米，治水工程要對抗極端氣候，確實是趕不上，從1982年至2013年，北北基就砸下約1649億、佔全台將近60%治水預算，治水有一定成效，而台南、高雄確實比較低，約317億，僅佔全國約11.4%。

莊瑞雄說，政府防堵全國各地容易淹水的地方，過去沒有做好的，當然會去加大。雖然高雄、台南在2014年至2026年的治水預算約有471億、占全國近25%左右，北北基則獲得106.72億元，占全國5.8%，但台南、高雄的治水經費還是無法跟首都圈相比。

莊瑞雄強調，治水重點不在預算，而是成效，尤其治水工程是延續性的，不可能跟極端氣候對抗，但至少降低淹水頻率、深度，讓水退得更快，讓真正災情來臨時，老百姓生命財產損失降到最低，這才是治水重點，其他都是口水。

至於卓榮泰晚一天下去勘災，傳出綠營是在賭民眾對砍預算比較生氣，還是晚一天勘災比較生氣？莊瑞雄回應，這種災情都不應該分藍綠或政治對抗，水災造成地方災情，政府機關尤其是中央政府，最該做的就是勘災與災後重建，以及加大對民眾災損的支持，倒不是講政治精算，民進黨不這樣看。

莊瑞雄相信，國人同胞要看到的是，政府對水患投下很多經費，面對極端氣候與治水防洪要如何事前防範，快速減輕老百姓因而造成的痛苦，這才是重點。

卓榮泰 莊瑞雄 民進黨

延伸閱讀

賴卓南下勘災 賴總統：罵中南部治水錢不公平

【重磅快評】卓榮泰哭窮後勘災 為何台南災民依舊孤單？

冷眼集／民進黨操作國難 政治勘災牛皮一戳就破

賴總統稱別遇淹水就責備中南部治水錢花哪去 國民黨團批雙標

相關新聞

卓榮泰晚一天勘災被指政治對賭 莊瑞雄：民進黨沒政治精算

南部連日豪雨成災。外界質疑，南部近年治水預算比台北還多仍淹水，國民黨團今酸賴清德總統開張空白支票，每逢豪雨民眾就「咕嚕咕嚕咕嚕」，還有綠營人士指行政院長卓榮泰晚一天勘災是政治對賭。民進黨團幹事長莊瑞雄說，災情都不應該分藍綠或政治對抗，最該做的就是勘災與災後重建，民進黨沒有政治精算。

廖偉翔：賴政府未落實弱勢團體優先採購 如今卻拿來政治操作

總統府日前表示，因國務機要費遭刪凍，原規畫向37家庇護工場及身障團體採購約1.5萬份中秋禮盒，無法依原計畫執行。對此，國民黨立委廖偉翔今表示，賴政府長期無能，導致弱勢團體的優先採購制度出現虛擬採購亂象，如今卻又拿來政治操作。

統籌分配款2年短少140億 謝國樑喊話中央：對基隆非常不公平

財政部昨公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑說，基隆今年和明年連兩年統籌分配款實際短少140億，喊話中央基於財劃法修正的精神，要給基隆該有的財政收入，「動不動一個普發幾千億，確無視基隆短少140億，這樣非常不公平。」

影／藍批南台大水政府雙標 治水政策及預算應受社會檢驗

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、副書記長黃建賓今天上午舉行記者會，批評南部近日豪雨造成多地淹水，政府卻迴避治水成效及預算使用問題，質疑民進黨面對南北災情採取雙重標準。

新北統籌款增106億仍6都人均墊底 侯友宜：最怕中央年終再砍補助

明年度中央統籌分配稅款出爐，新北市獲配金額雖較過去增加約106億元，但換算404萬人口後，每人約2.66萬元，仍為六都最低、全國墊底。新北市長侯友宜今在市政會議表示，統籌款增加不代表地方實際可運用財源同步增加，光免費營養午餐、敬老卡等新增及擴充支出，就增加近100億元，加上未來捷運等重大建設仍有龐大財政需求，最擔心中央到了年度執行期間，又以公文縮減一般性或計畫型補助，「我們的計畫就趕不上中央的變化」。

台中市政府接單月餅 盧秀燕酸：3兆總預算還不能解決問題很奇怪

總統府今年度國務機要費全數遭凍刪，原定向37家庇護工廠購買中秋糕餅計畫泡湯，台中市長盧秀燕昨天宣布，願意為台中境內受到影響的弱勢團體月餅埋單。她今天再酸中央，表示立院通過的今年度總預算是史上最高的3兆元，這樣還解決不了問題，很奇怪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。