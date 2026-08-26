卓榮泰晚一天勘災被指政治對賭 莊瑞雄：民進黨沒政治精算

南部連日豪雨成災。外界質疑，南部近年治水預算比台北還多仍淹水，國民黨團今酸賴清德總統開張空白支票，每逢豪雨民眾就「咕嚕咕嚕咕嚕」，還有綠營人士指行政院長卓榮泰晚一天勘災是政治對賭。民進黨團幹事長莊瑞雄說，災情都不應該分藍綠或政治對抗，最該做的就是勘災與災後重建，民進黨沒有政治精算。

莊瑞雄、書記長范雲出席黨團輿情記者會，莊瑞雄表示，面對水患治水，中央地方各縣市都有各自值得借鏡的地方，經驗也都可以分享。這次5天累積雨量1300毫米，治水工程要對抗極端氣候，確實是趕不上，從1982年至2013年，北北基就砸下約1649億、佔全台將近60%治水預算，治水有一定成效，而台南、高雄確實比較低，約317億，僅佔全國約11.4%。

莊瑞雄說，政府防堵全國各地容易淹水的地方，過去沒有做好的，當然會去加大。雖然高雄、台南在2014年至2026年的治水預算約有471億、占全國近25%左右，北北基則獲得106.72億元，占全國5.8%，但台南、高雄的治水經費還是無法跟首都圈相比。

莊瑞雄強調，治水重點不在預算，而是成效，尤其治水工程是延續性的，不可能跟極端氣候對抗，但至少降低淹水頻率、深度，讓水退得更快，讓真正災情來臨時，老百姓生命財產損失降到最低，這才是治水重點，其他都是口水。

至於卓榮泰晚一天下去勘災，傳出綠營是在賭民眾對砍預算比較生氣，還是晚一天勘災比較生氣？莊瑞雄回應，這種災情都不應該分藍綠或政治對抗，水災造成地方災情，政府機關尤其是中央政府，最該做的就是勘災與災後重建，以及加大對民眾災損的支持，倒不是講政治精算，民進黨不這樣看。

莊瑞雄相信，國人同胞要看到的是，政府對水患投下很多經費，面對極端氣候與治水防洪要如何事前防範，快速減輕老百姓因而造成的痛苦，這才是重點。