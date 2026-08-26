廖偉翔：賴政府未落實弱勢團體優先採購 如今卻拿來政治操作

總統府日前表示，因國務機要費遭刪凍，原規畫向37家庇護工場及身障團體採購約1.5萬份中秋禮盒，無法依原計畫執行。對此，國民黨立委廖偉翔今表示，賴政府長期無能，導致弱勢團體的優先採購制度出現虛擬採購亂象，如今卻又拿來政治操作。

廖偉翔表示，台中市長盧秀燕承諾採購總統府取消的1500盒庇護工場產品，是在協助庇護工場解決賴政府拿弱勢團體來無良政治操作的果。而真正該被檢討的，是政府長期無能，無法落實保障弱勢團體的優先採購制度，導致虛擬採購亂象；棄單之後又拿庇護工場進行政治操作的因。

廖偉翔指出，優先採購制度的原意，是透過政府採購量能，支持身心障礙者穩定就業，讓他們靠自己的工作維持生活、保有尊嚴。根據衛福部統計，全國約4成優採成績來自「未成交卻列計」的虛擬採購，換算約有7至10億元原本應該形成公部門實際訂單，卻沒有真正採購，形成「帳面達標、基層沒單」的荒謬現象，這就是賴政府的無能。

廖偉翔表示，衛福部次長呂建德日前備詢時表示，清楚問題所在，並會設法改善；昨天社家署也邀集相關單位討論如何降低虛擬採購，但至今仍沒有具體結論。更令人遺憾的是，前幾天庇護工場告訴他，總統府曾邀請他們參加記者會，但因認為不妥而婉拒。

廖偉翔說，庇護工場需要的是實際訂單，不是政治操作；身心障礙者需要的是穩定工作，不是成為政治攻防的工具。請政府面對問題、提出改革方案，真正落實優先採購制度，讓每一筆採購都成為支持身心障礙者就業的力量，不要僅是停留在帳面上的數字。