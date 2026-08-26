快訊

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

影／新店捷運總站前公車左轉釀禍 行人腦出血昏迷、女乘客胸部挫傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

統籌分配款2年短少140億 謝國樑喊話中央：對基隆非常不公平

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
統籌分配款2年已實際短少140億，謝國樑喊話中央：對基隆非常不公平。記者游明煌／攝影
統籌分配款2年已實際短少140億，謝國樑喊話中央：對基隆非常不公平。記者游明煌／攝影

財政部昨公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑說，基隆今年和明年連兩年統籌分配款實際短少140億，喊話中央基於財劃法修正的精神，要給基隆該有的財政收入，「動不動一個普發幾千億，確無視基隆短少140億，這樣非常不公平。」

謝國樑今天上午到大武崙視察防颱準備情況，針對統籌分配款問題受訪，他說，財政部昨公布明年度中央統籌分配款，今年統籌分配款原本是增加70多億，但最後歲入確減少十多億元，這是今年的情況。明年總籌分配款出來之後，基隆仍然是少了好幾十億元，兩年已累計140億差額。

謝國樑表示，基隆兩年統籌分配款實際短少140億的情況，請中央基於財劃法修正的精神，要給基隆該有的財政收入，不能因為財劃法實際增加，歲入卻實際減少，這樣非常不公平。

謝國樑指出，基隆今年歲入雖然達250、60億，但有30多億都是在隆隆捷運建設上，基隆捷運是長遠的地方建設，和一般市政需求和支出沒有直接關係，「這140多億本來就是基隆應該要有的預算」，呼籲中央正視基隆這樣短缺的情況。

「現階段還是以基隆市最重要的需求和基隆捷運需求為施政考量」謝國樑說，去年編列基隆捷運預算只有2、3億，但明年已編到37億，但歲入並沒有相對增加，扣掉基隆捷運的部分，實際歲入還是減少非常多，兩年已累積到140億，他喊話中央，「動不動一個特別條例幾千億、動不動一個普發也是幾千億。」但基隆的問題誰要來關心？請中央重視基隆短缺的問題。

謝國樑 基隆 財政部 統籌分配稅款

延伸閱讀

統籌分配款新北全國之末 李四川：中央玩兩手策略籲蘇巧慧應監督中央

新北人均補助墊底 李四川競辦：蘇巧慧擋新北預算又放任中央砍補助

影／颱風來勢洶洶 謝國樑主持防颱整備會議 視察清淤 上緊發條全力戒備

明年統籌稅款 雙北獲配千億

相關新聞

廖偉翔：賴政府未落實弱勢團體優先採購 如今卻拿來政治操作

總統府日前表示，因國務機要費遭刪凍，原規畫向37家庇護工場及身障團體採購約1.5萬份中秋禮盒，無法依原計畫執行。對此，國民黨立委廖偉翔今表示，賴政府長期無能，導致弱勢團體的優先採購制度出現虛擬採購亂象，如今卻又拿來政治操作。

統籌分配款2年短少140億 謝國樑喊話中央：對基隆非常不公平

財政部昨公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑說，基隆今年和明年連兩年統籌分配款實際短少140億，喊話中央基於財劃法修正的精神，要給基隆該有的財政收入，「動不動一個普發幾千億，確無視基隆短少140億，這樣非常不公平。」

影／藍批南台大水政府雙標 治水政策及預算應受社會檢驗

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、副書記長黃建賓今天上午舉行記者會，批評南部近日豪雨造成多地淹水，政府卻迴避治水成效及預算使用問題，質疑民進黨面對南北災情採取雙重標準。

新北統籌款增106億仍6都人均墊底 侯友宜：最怕中央年終再砍補助

明年度中央統籌分配稅款出爐，新北市獲配金額雖較過去增加約106億元，但換算404萬人口後，每人約2.66萬元，仍為六都最低、全國墊底。新北市長侯友宜今在市政會議表示，統籌款增加不代表地方實際可運用財源同步增加，光免費營養午餐、敬老卡等新增及擴充支出，就增加近100億元，加上未來捷運等重大建設仍有龐大財政需求，最擔心中央到了年度執行期間，又以公文縮減一般性或計畫型補助，「我們的計畫就趕不上中央的變化」。

台中市政府接單月餅 盧秀燕酸：3兆總預算還不能解決問題很奇怪

總統府今年度國務機要費全數遭凍刪，原定向37家庇護工廠購買中秋糕餅計畫泡湯，台中市長盧秀燕昨天宣布，願意為台中境內受到影響的弱勢團體月餅埋單。她今天再酸中央，表示立院通過的今年度總預算是史上最高的3兆元，這樣還解決不了問題，很奇怪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。