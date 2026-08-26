統籌分配款2年短少140億 謝國樑喊話中央：對基隆非常不公平

財政部昨公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑說，基隆今年和明年連兩年統籌分配款實際短少140億，喊話中央基於財劃法修正的精神，要給基隆該有的財政收入，「動不動一個普發幾千億，確無視基隆短少140億，這樣非常不公平。」

謝國樑今天上午到大武崙視察防颱準備情況，針對統籌分配款問題受訪，他說，財政部昨公布明年度中央統籌分配款，今年統籌分配款原本是增加70多億，但最後歲入確減少十多億元，這是今年的情況。明年總籌分配款出來之後，基隆仍然是少了好幾十億元，兩年已累計140億差額。

謝國樑表示，基隆兩年統籌分配款實際短少140億的情況，請中央基於財劃法修正的精神，要給基隆該有的財政收入，不能因為財劃法實際增加，歲入卻實際減少，這樣非常不公平。

謝國樑指出，基隆今年歲入雖然達250、60億，但有30多億都是在隆隆捷運建設上，基隆捷運是長遠的地方建設，和一般市政需求和支出沒有直接關係，「這140多億本來就是基隆應該要有的預算」，呼籲中央正視基隆這樣短缺的情況。

「現階段還是以基隆市最重要的需求和基隆捷運需求為施政考量」謝國樑說，去年編列基隆捷運預算只有2、3億，但明年已編到37億，但歲入並沒有相對增加，扣掉基隆捷運的部分，實際歲入還是減少非常多，兩年已累積到140億，他喊話中央，「動不動一個特別條例幾千億、動不動一個普發也是幾千億。」但基隆的問題誰要來關心？請中央重視基隆短缺的問題。