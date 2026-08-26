影／藍批南台大水政府雙標 治水政策及預算應受社會檢驗

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、副書記長黃建賓今天上午舉行記者會，批評南部近日豪雨造成多地淹水，政府卻迴避治水成效及預算使用問題，質疑民進黨面對南北災情採取雙重標準。

林沛祥表示，「人民要的是治水，不是政治口水；人民要的是水退下去，不是責任推出去。」近日台南、高雄、屏東接連降下豪雨，造成積淹水、道路中斷及土石流撤離等災情，全台淹水案件一度超過600件，台南仁德、永康、高雄阿蓮，以及屏東東港、佳冬、枋山等地都傳出災情，南迴線也一度因土石流中斷。

林沛祥指出，災害不分顏色、救災不分南北，但救災與監督是兩回事。人民家園泡在水裡，難道連治水預算花到哪裡都不能問？他說，賴清德過去擔任台南市長時，曾宣稱「3年解決30年淹水問題」，如今仁德、永康等地再度傳出淹水，「不用30年，3天就破功」，讓民眾質疑治水成效。

林沛祥表示，人民繳稅、政府編預算、立法院審預算，工程完成後民眾家裡仍然淹水，立法院當然有責任追問預算使用及工程成效，「立法院難道只能舉手給錢，不能開口問錢？」

他進一步批評民進黨面對南北災情的態度出現雙重標準，前幾天北部發生淹水時，民進黨大力檢討地方政府，如今南部淹水，卻要求外界不要過度追究。

林沛祥質疑，「難道雨水也會看黨證？」強調救災可以不分藍綠，但治水政策及預算使用仍應接受社會檢驗，政府應正面面對災情，提出具體改善方案。