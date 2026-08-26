快訊

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

影／新店捷運總站前公車左轉釀禍 行人腦出血昏迷、女乘客胸部挫傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藍批南台大水政府雙標 治水政策及預算應受社會檢驗

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨團書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（右）、副書記長黃建賓（左）上午出席記者會，林沛祥表示人民要的是是治水，而不是政治的口水。記者蘇健忠／攝影
國民黨團書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（右）、副書記長黃建賓（左）上午出席記者會，林沛祥表示人民要的是是治水，而不是政治的口水。記者蘇健忠／攝影

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、副書記長黃建賓今天上午舉行記者會，批評南部近日豪雨造成多地淹水，政府卻迴避治水成效及預算使用問題，質疑民進黨面對南北災情採取雙重標準。

林沛祥表示，「人民要的是治水，不是政治口水；人民要的是水退下去，不是責任推出去。」近日台南、高雄、屏東接連降下豪雨，造成積淹水、道路中斷及土石流撤離等災情，全台淹水案件一度超過600件，台南仁德、永康、高雄阿蓮，以及屏東東港、佳冬、枋山等地都傳出災情，南迴線也一度因土石流中斷。

林沛祥指出，災害不分顏色、救災不分南北，但救災與監督是兩回事。人民家園泡在水裡，難道連治水預算花到哪裡都不能問？他說，賴清德過去擔任台南市長時，曾宣稱「3年解決30年淹水問題」，如今仁德、永康等地再度傳出淹水，「不用30年，3天就破功」，讓民眾質疑治水成效。

林沛祥表示，人民繳稅、政府編預算、立法院審預算，工程完成後民眾家裡仍然淹水，立法院當然有責任追問預算使用及工程成效，「立法院難道只能舉手給錢，不能開口問錢？」

他進一步批評民進黨面對南北災情的態度出現雙重標準，前幾天北部發生淹水時，民進黨大力檢討地方政府，如今南部淹水，卻要求外界不要過度追究。

林沛祥質疑，「難道雨水也會看黨證？」強調救災可以不分藍綠，但治水政策及預算使用仍應接受社會檢驗，政府應正面面對災情，提出具體改善方案。

治水 預算 台大

延伸閱讀

賴卓南下勘災 賴總統：罵中南部治水錢不公平

賴總統稱不應追問「治水錢花哪去」 國民黨：災民要問誰才公平？

南台暴雨成災賴總統稱治水見效 謝龍介質疑：台南仍受水患之苦

影／卓榮泰不勘災扯預算被刪 蔣萬安砲轟：找藉口推責任

相關新聞

廖偉翔：賴政府未落實弱勢團體優先採購 如今卻拿來政治操作

總統府日前表示，因國務機要費遭刪凍，原規畫向37家庇護工場及身障團體採購約1.5萬份中秋禮盒，無法依原計畫執行。對此，國民黨立委廖偉翔今表示，賴政府長期無能，導致弱勢團體的優先採購制度出現虛擬採購亂象，如今卻又拿來政治操作。

統籌分配款2年短少140億 謝國樑喊話中央：對基隆非常不公平

財政部昨公布明年度中央統籌分配款，基隆市長謝國樑說，基隆今年和明年連兩年統籌分配款實際短少140億，喊話中央基於財劃法修正的精神，要給基隆該有的財政收入，「動不動一個普發幾千億，確無視基隆短少140億，這樣非常不公平。」

影／藍批南台大水政府雙標 治水政策及預算應受社會檢驗

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、副書記長黃建賓今天上午舉行記者會，批評南部近日豪雨造成多地淹水，政府卻迴避治水成效及預算使用問題，質疑民進黨面對南北災情採取雙重標準。

新北統籌款增106億仍6都人均墊底 侯友宜：最怕中央年終再砍補助

明年度中央統籌分配稅款出爐，新北市獲配金額雖較過去增加約106億元，但換算404萬人口後，每人約2.66萬元，仍為六都最低、全國墊底。新北市長侯友宜今在市政會議表示，統籌款增加不代表地方實際可運用財源同步增加，光免費營養午餐、敬老卡等新增及擴充支出，就增加近100億元，加上未來捷運等重大建設仍有龐大財政需求，最擔心中央到了年度執行期間，又以公文縮減一般性或計畫型補助，「我們的計畫就趕不上中央的變化」。

台中市政府接單月餅 盧秀燕酸：3兆總預算還不能解決問題很奇怪

總統府今年度國務機要費全數遭凍刪，原定向37家庇護工廠購買中秋糕餅計畫泡湯，台中市長盧秀燕昨天宣布，願意為台中境內受到影響的弱勢團體月餅埋單。她今天再酸中央，表示立院通過的今年度總預算是史上最高的3兆元，這樣還解決不了問題，很奇怪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。