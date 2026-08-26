新北統籌款增106億仍6都人均墊底 侯友宜：最怕中央年終再砍補助

明年度中央統籌分配稅款出爐，新北市獲配金額雖較過去增加約106億元，但換算404萬人口後，每人約2.66萬元，仍為六都最低、全國墊底。新北市長侯友宜今在市政會議表示，統籌款增加不代表地方實際可運用財源同步增加，光免費營養午餐、敬老卡等新增及擴充支出，就增加近100億元，加上未來捷運等重大建設仍有龐大財政需求，最擔心中央到了年度執行期間，又以公文縮減一般性或計畫型補助，「我們的計畫就趕不上中央的變化」。

新北市財政局長陳榮貴表示，目前公布的統籌分配稅款只是116年度可望收到的預算財源概估，並非現在就能拿到、也非全部都能自由運用，最終仍須依中央實際稅收及分配結果而定。除此之外，地方還必須扣除一般性補助、計畫型補助可能減少的金額，以及財劃法調整後中央要求地方新增承擔的業務支出，才能看出實際增加多少財源。

侯友宜表示，新北116年度總預算歲入約2588億元，較115年度增加96.8億元，歲出約2721億元，增加95.84億元，收支仍有約133億元缺口。受通膨、原物料價格及薪資調整等因素影響，支出自然成長壓力仍大，每一筆預算都必須審慎運用。

他指出，新北明年度統籌款雖增加約106億元，但免費營養午餐及敬老卡等政策增加支出就接近100億元，尚未計入調薪、物價上漲與其他計畫需求，因此不能只看統籌分配款增加，就認為地方財政明顯變寬裕。

侯友宜也再度點出新北人均財源問題。他表示，新北人口約404萬人，即使統籌分配稅款全數到位，平均每人約2.66萬元，約只有台北市一半；新北幅員又約為台北市8倍，還有農林、山區、交通及基礎建設等不同治理需求，整體財政負擔更重。

重大建設部分，新北目前正處於軌道建設高峰，市府預估未來仍有約2300多億元軌道相關支出待負擔；除了交通建設，教育、社福等固定及新增支出也同步上升。

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧認為現行分配方式不公平，以及國民黨新北市長參選人李四川批評中央一手增加統籌分配款、一手刪減補助，侯友宜表示，地方最需要的是穩定、可預期的財政制度，讓市府編列總預算時有所依據。

侯友宜說，地方最頭痛的是中央往往到了年度執行期間，才以公文通知調降補助比例或金額，導致既有計畫難以因應，「計畫趕不上中央的變化」，地方不僅執行更加困難，財政也會更加窘迫。

侯友宜呼籲中央，尤其對具有延續性的公共建設、教育及社會福利計畫，不應突然縮減補助，也應審慎評估新增業務要求地方負擔的程度，讓地方政府能有穩定財源規畫。