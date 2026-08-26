台中市政府接單月餅 盧秀燕酸：3兆總預算還不能解決問題很奇怪

總統府今年度國務機要費全數遭凍刪，原定向37家庇護工廠購買中秋糕餅計畫泡湯，台中市長盧秀燕昨天宣布，願意為台中境內受到影響的弱勢團體月餅埋單。她今天再酸中央，表示立院通過的今年度總預算是史上最高的3兆元，這樣還解決不了問題，很奇怪。

盧秀燕今天參加智慧台中論壇，會前受訪被問及接單月餅一事，她表示昨天上午清查受影響的弱勢團體是4家、1300盒、約40萬元，但到了下午，又有弱勢團體聯繫，表示看到新聞說中市府願意解決問題，因此再增加1家、350盒、約12萬元。

盧秀燕表示，希望弱勢團體不要擔心，也不用煩惱，中市府會來解決，民眾碰到困難與危機的時候，政府要想辦法，而不是丟出問題；中央政府今年被立院通過的預算大概是3兆元，史上最高，如果中央拿到史上最高預算都無法解決問題，人民會作何感想？

盧秀燕強調，好的政府、好的領導人沒有資源也要想辦法，何況中央政府擁有史上最高的總預算，如果這樣還不能夠解決問題，她也覺得很奇怪；總而言之，只要是台中境內的弱勢團體，中市府不會讓他們擔心害怕，解決問題比較重要。