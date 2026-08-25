批藍白「又要馬兒跑 又要馬兒不吃草」 鍾佳濱：卓揆如同空腹奔跑的馬

南台灣連日豪雨釀多處淹水，行政院長卓榮泰昨稱，因立院刪預算，這幾天只能用電話跟地方聯繫，引發批評。民進黨團立委鍾佳濱今天表示，卓院長「為了要勘災，只得空腹跑」，卓院長今至屏東勘災，如同一匹缺乏糧食空腹，卻仍兢兢業業奔跑的馬。

鍾佳濱表示，藍白此舉根本是「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草」，卓院長「為了要勘災，只得空腹跑」；卓院長今日至屏東勘災，就如同一匹缺乏糧食空腹，卻仍兢兢業業奔跑的馬，雖然用來勘災的「施政推展聯繫費」遭藍白大砍九成，依然肩負使命、勇於承擔，迅速前往災區第一線與鄉親並肩同行，協助災區復原重建。

鍾佳濱說，至於行政院長救災可使用的第二預備金，該經費為天災農損救助金，僅能用於農民身上；且依預算法規定，經立院審議通過刪除之預算科目，不可動支第二預備金，藍白立委惡砍行政院官員搭高鐵南下的預算，莫非是要大家腳踏車去勘災？

鍾佳濱批，卓院長在屏東淋著雨水、流著汗水，反觀藍白立委們只會不斷大噴政治口水，奉勸藍白以蒼生為念。