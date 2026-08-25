快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

批藍白「又要馬兒跑 又要馬兒不吃草」 鍾佳濱：卓揆如同空腹奔跑的馬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團立委鍾佳濱表示，卓院長「為了要勘災，只得空腹跑」，卓院長今日至屏東勘災，如同一匹缺乏糧食空腹，卻仍兢兢業業奔跑的馬。圖／聯合報系資料照片
民進黨團立委鍾佳濱表示，卓院長「為了要勘災，只得空腹跑」，卓院長今日至屏東勘災，如同一匹缺乏糧食空腹，卻仍兢兢業業奔跑的馬。圖／聯合報系資料照片

南台灣連日豪雨釀多處淹水，行政院長卓榮泰昨稱，因立院刪預算，這幾天只能用電話跟地方聯繫，引發批評。民進黨團立委鍾佳濱今天表示，卓院長「為了要勘災，只得空腹跑」，卓院長今至屏東勘災，如同一匹缺乏糧食空腹，卻仍兢兢業業奔跑的馬。

鍾佳濱表示，藍白此舉根本是「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草」，卓院長「為了要勘災，只得空腹跑」；卓院長今日至屏東勘災，就如同一匹缺乏糧食空腹，卻仍兢兢業業奔跑的馬，雖然用來勘災的「施政推展聯繫費」遭藍白大砍九成，依然肩負使命、勇於承擔，迅速前往災區第一線與鄉親並肩同行，協助災區復原重建。

鍾佳濱說，至於行政院長救災可使用的第二預備金，該經費為天災農損救助金，僅能用於農民身上；且依預算法規定，經立院審議通過刪除之預算科目，不可動支第二預備金，藍白立委惡砍行政院官員搭高鐵南下的預算，莫非是要大家腳踏車去勘災？

鍾佳濱批，卓院長在屏東淋著雨水、流著汗水，反觀藍白立委們只會不斷大噴政治口水，奉勸藍白以蒼生為念。

鍾佳濱 卓揆 藍白 卓榮泰 淹水

延伸閱讀

【重磅快評】沒錢勘災？卓榮泰真的讓人尷尬癌都要犯了

卓榮泰昨喊沒錢今赴屏東勘災 許宇甄：謊話連篇

「輔選可以，勘災不行？」 卓揆：預算砍 勘災只能通電話

卓揆扯預算被刪只能打電話聯繫地方 藍立委批：輔選可以勘災不行

相關新聞

卓榮泰稱預算被刪只能電話勘災 陳冠安曝：災害準備金一毛未刪還增30億

南台灣暴雨成災，行政院長卓榮泰昨稱總預算被刪只能電話勘災，引發風波。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安今在臉書貼文說「災害準備金，不只一毛未刪，還增加了30億之多！」砲轟卓揆完美詮釋「廟堂之上，朽木為官」這句話。

批藍白「又要馬兒跑 又要馬兒不吃草」 鍾佳濱：卓揆如同空腹奔跑的馬

南台灣連日豪雨釀多處淹水，行政院長卓榮泰昨稱，因立院刪預算，這幾天只能用電話跟地方聯繫，引發批評。民進黨團立委鍾佳濱今天表示，卓院長「為了要勘災，只得空腹跑」，卓院長今至屏東勘災，如同一匹缺乏糧食空腹，卻仍兢兢業業奔跑的馬。

卓榮泰昨喊沒錢今赴屏東勘災 許宇甄：謊話連篇

針對行政院長卓榮泰昨表示，因立法院刪減預算，面對南部豪雨「這幾天只能用電話關切」，今前往屏東勘災，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，昨天把行政院講得像窮到只剩電話費，今天人就到了屏東。請問到底是風雨會轉彎，還是卓榮泰的說詞一天換一個，謊話連篇。

影／昨天稱預算刪減電話勘災 卓榮泰今現身屏東：早已安排勘災行程

南台灣暴雨成災，屏東農損慘重，行政院長卓榮泰昨天才稱因預算被刪只能電話勘災引發風波。卓榮泰今到屏東勘災了解苦瓜農損，面對媒體詢問，親自下來勘災？卓榮泰說，他跟各地都是電話先了解狀況，有時候交通不是那麼順暢，這一次，中央二備金、災損沒刪除，只是晚351天，這已經是很重大事件。

統籌分配款新北人均墊底 侯友宜呼籲中央少扣補助款

新北市長侯友宜今天上午至新莊塔寮科二抽水站，視察自動化抽水站暨XR遠端系統，因明年中央普通統籌分配稅款出爐，新北人均僅2.66萬元墊底。侯友宜說新北市每年幾乎都短黜130幾億，財政壓力相當大，建議中央少扣補助款，讓新北能夠更往前走。

卓榮泰稱預算遭刪無法勘災 藍委斥理由太low：抓住機會就鬥在野黨

南台灣豪雨成災，行政院長卓榮泰昨被問及是否前往南部關心淹水災情時表示，基於立法院刪減預算的結果，只能透過電話與地方聯繫。國民黨立委賴士葆今批評，卓榮泰抓住機會就要鬥在野黨，今年總預算規模接近3兆元，扯這個理由有點太low。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。