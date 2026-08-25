卓榮泰稱預算被刪只能電話勘災 陳冠安曝：災害準備金一毛未刪還增30億

南台灣暴雨成災，行政院長卓榮泰昨稱總預算被刪只能電話勘災，引發風波。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安今在臉書貼文說「災害準備金，不只一毛未刪，還增加了30億之多！」砲轟卓揆完美詮釋「廟堂之上，朽木為官」這句話。

陳冠安說， 今年4月底，行政院報告稱考量近年極端氣候影響，災害頻傳規模漸大，為即時因應災害緊急應變需求，因此希望災害準備金從過往常態的20億增加到50億；然後5月初，國民黨立委李彥秀主持的財政委員會就照案通過。事實上，相比民進黨多數的國會只編列20億災害準備金，這屆藍白多數的國會上任以來，114、115連兩年都編列50億給行政院使用。

「多給30億還無法勘災？卓榮泰根本朽木為官！」陳冠安說，卓榮泰昨天稱預算被刪，只能用電話勘災，沒法到災區，不過被他抓包，「刪的只是小金庫機要費，無關勘災與交通經費。」事實很清楚，在野黨刪的是卓榮泰想擴編一倍的機要費，跟勘災和交通經費毫無相關。

陳說，今天賴清德總統就說，卓榮泰已經克服總總困難到台東、屏東去勘災。「怎麼一天前只能電話勘災，一天後克服總總困難才能勘災？」陳也問賴清德總統和行政院長卓榮泰，「到底要給你們多少錢，你們才願意心甘情願到在災區去幫幫災民？」

陳批評，結果多30億的災害應變預算，刪200萬的機要費，卓榮泰就說只能電話勘災，被罵翻之後，還要克服總總困難才能勘災？卓榮泰真的完美詮釋「廟堂之上，朽木為官」。