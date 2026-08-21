商總籲改發消費券挹注內需 張惇涵：普發現金1萬自由運用

全國商業總會理事長許舒博呼籲普發現金新台幣1萬元改採「消費券」形式。行政院秘書長張惇涵今天說，總統賴清德宣布普發1萬元時曾表達讓民眾自由使用，可以繳學費或用於照顧長者與子女，當然也能透過消費活絡百工百業，希望普發現金真正協助每個人當下需求。

賴總統宣布明年普發現金新台幣1萬元。許舒博昨天表示，商總支持將經濟成長成果與全民共享，但相較直接發放現金，更主張採「消費券」形式，透過設定使用期限，讓這筆資源真正「動起來、用出去」，帶動零售、餐飲、觀光及服務業等內需產業。

張惇涵上午出席114年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會前接受媒體聯訪時表示，賴總統宣布普發1萬元現金時曾表達，1萬元現金讓所有國人自由使用於各種用途，可以繳學費或照顧長者與孩子，以減輕家庭負擔，當然也能透過消費活絡商圈與百工百業，所以希望普發現金1萬元的AI紅利能真正協助每個人當下需求。

張惇涵強調，是基於3個原則普發1萬元，首先，沒有增加實質舉債；第2，沒有排擠其他政府本來要做的各項施政，如國防、協助地方政府、未來0到18歲每人每月5000元成長津貼等；第3，程序必須合法合憲。

張惇涵說，憲法明定行政院編列預算，立法院審議預算，且立法院不得做增加政府支出的決定。相信很多民眾都期待普發1萬元，所以再次呼籲立法院朝野政黨能依憲法與預算法相關時程，在接下來的會期如期審議；審議過後，行政院過去也有2次普發現金經驗，會穩健推動執行。