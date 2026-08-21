國防預算首破兆元 陳冠廷：強化戰略物資能源儲備反封鎖

民進黨立委陳冠廷今天表示，明年度國防預算創新高，「華爾街日報」指出，台灣整體國防支出首度突破1兆元，不僅展現強化自我防衛的決心，也向北京傳遞明確訊號。增加國防投資的目的，是建立足夠的嚇阻能力，讓中國知道侵略台灣將付出高昂代價。

陳冠廷指出，國防預算增加，當然必須持續投入武器裝備、彈藥、無人載具、人員訓練及戰備維持，但台灣面對的安全挑戰從來不只有傳統軍事入侵。近年各界不斷討論中國可能採取封鎖、隔離等手段，一旦海上運輸受到長時間干擾，能源、糧食、通訊及重要民生物資能否維持運作，同樣是國家防衛的重要環節。

陳冠廷說，過去政治攻防中，在野黨經常質疑，台灣遭到封鎖後，天然氣、石油或糧食究竟可以支撐多久，他認為更重要的是提出解方、支持必要投資，如果一方面不斷質疑台灣被封鎖後可以撐多久，另一方面又不願意支持增加儲備與韌性的建設，最後只會浪費台灣現在還擁有的時間與資源。

陳冠廷呼籲，如果已經看見這項風險，明年中央政府總預算規模又達3兆9266億元，表示國家有更多資源，就不能停留在提出問題，更應該利用現在仍有時間、有資源的時候，把問題逐步解決。

陳冠廷並以中國長期強化戰略物資與能源安全為例指出，面對潛在衝突與國際情勢變化，中國多年來持續投入戰略儲油、儲氣、糧食安全，以及太陽能、風電等能源建設。台灣當然不需要複製中國的制度，但必須研究競爭對手如何為長期風險做準備。

陳冠廷說，安全投資的概念必須從國防部的預算進一步擴大到整體國家韌性，除了武器與軍事能力，包括能源儲備、備援電力、關鍵物資、通訊、港口及重要基礎設施，都應納入長期規畫。