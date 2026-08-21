逾百退休警消 抗議賴政府霸凌

行政院目前以有違憲疑慮，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，人事總處昨羅列近年強化軍公教待遇作為，仍未列入在野訴求。民眾黨主席黃國昌昨率領逾百位退休警消人員赴行政院前抗議，退休警消人員批評政府形同霸凌，喊話政府依法行政。

立法院今年四月協商時，要求行政院應在民國一一五年總預算付委後半年，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例相關修正案，以及其他有關軍公教保障措施。

行政院長卓榮泰在院會後記者會表示，兩項法案釋憲結果未出爐，但警察退休權益已有提升，年資卅五年所得替代率可達百分之六十九，若能採一致標準，是可討論的基礎，政府也依勤務危險跟勞務特性，強化軍警各項待遇提升津貼，加上軍人過去多次加薪；行政院會依立法院朝野協商要求，在十月十五日前將相關內容回覆立院。

民眾黨主席黃國昌昨率領逾百位退休警消人員赴行政院前抗議，他指出，退休警消奉獻一生、出生入死保護人民，如今到了退休年齡，依法應取得的權益卻遭政府拖延。當政府連國會三讀、總統公布的法律都敢公然拒絕執行，在野黨與人民都必須更嚴肅思考，接下來要如何捍衛民主法治。

全國退警總會榮譽會長耿繼文批評，民進黨政府對警消退休權益的處理形同「霸凌警消」，他從年輕投入警界，工作四十二年後退休，卻因年改只能以三十五年年資計算，退休所得一度遭大幅調降，並不合理。

消防退休人員協會總會常務理事陳群應表示，退休警消不是要求特權，而是爭取一套合理、穩定且值得信賴的退休制度。他呼籲，警消長年犧牲家庭並承擔風險，退休後理應獲得尊嚴與保障，政府若仍不守信、違背法治與民意，甚至選擇性拒絕執行法律，終會遭到譴責。

國民黨立委吳宗憲說，這個政府「要你賣命時，捧你是英雄，要給法定保障時，直接丟包」。