軍事投資暴增 推動不對稱戰力、國艦國造

行政院昨拍板明年度中央政府總預算案，國防經費超過一點一兆元，ＧＤＰ占比百分之三點九三。擴張最大為軍事投資二五九一億元，較今年增加九七五億元，用於持續推動國艦國造及軍購等不對稱戰力。為補足先前遭立院刪減的國防特別預算，國防部計畫將強弓飛彈等十案納入今年度追加預算提出。

媒體詢問一點二五兆元特別預算遭刪減的項目如何因應？國防部主計局長謝其賢表示，扣除立法院三讀軍購特別預算七八○○億元納入的十項軍購案，國防部提出二一○○億元無人載具特別預算案也納入三案，剩下十案將全數納入今年度追加預算。

主計局歲計處處長嚴明德指出，明年度國防經費一兆一二二五億元，比今年增一七三○億元，除軍事投資擴張外，對於籌措裝備零附件、基本存量及保修能量，以及基本彈藥的補充、阻絕設施採購，新增作業維持費二五七億，達二二四七億元。此外，隨著行政院核定增加軍職人員各項給與加給和擴大戰鬥部隊加給的支領對象，人員維持費增編七十三億元至二○八一億元。

另外，退輔會編列退除役官兵給付一○三八億元，海巡署公務預算編列二七三億元，加計韌性特別預算二○六億元，共計四七九億元。

行政院稱，新式戰機採購特別預算及海空戰力提升特別預算均已到期，但因應國際情勢，韌性特別預算仍編列九四三億元；預計編列不對稱戰力採購及國防自主無人載具等兩項特別預算共一四四五億元，共計編列特別預算二三八八億元。

七月一日起新增「第三類戰鬥部隊加給」，資源司財資處長高志雄表示，支領第三類戰鬥加給的部隊占全軍編制數約百分之卅二點二，全年度預算大約卅五點七億元。