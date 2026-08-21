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學者示警 總預算證交稅占比高 財政韌性堪憂

聯合報／ 記者陳素玲陳儷方馬瑞璿／台北報導
今年上半年總稅收，證交稅是成長主力。聯合報系資料照
今年上半年總稅收，證交稅是成長主力。聯合報系資料照

行政院會昨天通過明年度中央政府總預算案，學者表示，隨著經濟成長擴大，歲出歲入預算規模雙創新高並不意外，不過，證交稅占總稅收的比率將近兩成，恐危及財政韌性；此外，對於政府如何運用財政餘裕，應該要有制度性的安排，才能超脫政治上的爭議。

政大財稅學系教授陳國樑說，明年預算原本應有賸餘，卻因普發現金全部花光，很明顯是為選舉，用預算達成政治目的。從媒體報導得知，行政院長卓榮泰四日到總統府報告明年度預算，應該歲出歲入仍有兩千多億元賸餘，卓揆後來二度赴總統府報告，這是過去從未發生情況，之後就宣布普發現金，顯然是賴總統認為與其有賸餘，「就想有更好用途，因為選舉近了」。

把普發現金納入年度預算，陳國樑認為是為花錢而花錢，過去雖有三倍券、五倍券，但當時有特殊經濟情勢，為了刺激消費而發；後來也有發現金，則是因為稅收超徵；但這次發萬元現金，理由是全民共享ＡＩ紅利，問題是ＡＩ紅利還未收到稅收，就把錢先花掉，「萬一稅收沒進來呢？」應把ＡＩ紅利用在投資電網或加強國家算力中心，而非一次性發現金。

此外，陳國樑也說，過去證交稅占總稅收比重頂多百分之八到百分之十，但明年度預算高達百分之十八，萬一股市動能減弱，成交量下滑，收不到這麼多證交稅，將稅收押在證交稅將導致財政韌性堪慮。

政大財政學系榮譽教授曾巨威說，普發現金不論是編在年度預算，或是在野黨主張在訂定特別條例加碼到兩萬元，源頭都在於經濟好帶動稅收超徵，要還稅於民，但從專業制度的角度來看，不應該每一年都陷入這種狀況。

曾巨威指出，不管行政院或在野黨所提的案子，都是一次性支出，如果一一七年經濟還是很好，ＡＩ表現也很棒，那要怎麼辦？不管是編特別預算或年度預算，更重要問題是，在整個預算制度上，應從一次性分配的概念改成一套機制的建立。

陳國樑說，雖然明年歲出沒有舉債，只是沒有增加新債，但債務還本還是要舉債，仍要舉新債還舊債，如果明年歲入不編這麼多錢，就可以有賸餘用來還債；明年編這麼多歲出，錢真的都有花在刀口嗎？難保明年不會再來一次類似川普關稅戰的全球經濟衝擊，如果再來一次，錢已經都花完，如何應付突如其來的挑戰？

證交稅 韌性 財政 債務

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