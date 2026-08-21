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歲出歲入雙創新高 明年中央政府總預算破3.9兆

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳屈彥辰／台北報導
行政院拍板近四兆元的明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）率相關官員出席行政院會後記者會，說明總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影
行政院拍板近四兆元的明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）率相關官員出席行政院會後記者會，說明總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影

行政院會昨日通過民國一一六年度中央政府總預算案，因經濟成長強勁，明年度歲入、歲出皆編列三兆九二六六億元，雙創新高，其中社會福利、國防及地方整體預算都突破一兆元；另有十項新加碼，包含普發一萬元、成長津貼五千元等人口戰略政策經費。

根據主計總處報告，明年度歲入歲出相抵達成平衡，加計債務還本一七九○億元，須融資調度財源一七九○億元，全數舉債支應，維持同額還本與實質無舉債目標；除了總預算舉債一七九○億元，加計特別預算一七八億元，共一九六八億元。

國民黨立院黨團書記長林沛祥批評，行政院玩文字遊戲美化財政，政府並非不借錢，而是借新還舊一七九○億元，如同刷卡繳另一張卡費卻自稱「零刷卡」，而總預算看似零舉債，特別預算卻另舉債一七八億元，兩本帳分開算，數字當然漂亮，本質上皆屬國家債務，但人民要的是誠實的帳，而非漂亮的帳。

明年度歲出編列三兆九二六六億元，相較去年提高八九一六億元，增幅百分之廿九點四。社福經費連同非營業特種基金，整體規模達一兆三四三八億元，約增百分之卅四；國防預算比照今年採北大西洋公約組織標準計算，加計退輔會、海巡署支出後，整體規模達一兆一二二五億元，占ＧＤＰ百分之三點九三。

中央對地方政府補助部分，明年度總預算一般性補助款及計畫型補助款編列三八五四億元，較今年度增加百分之卅七點二，連同中央統籌分配稅款九七二五億元，整體規模一兆三五七九億元；較今年度增加一九二九億元，約增百分之十六點六。

行政院秘書長張惇涵說，預算除三個破兆，還有十個加碼，包含普發一萬元、成長津貼五千元等人口戰略政策經費、撥補勞健保、軍公教加薪等，運動、公共建設、科技、中小微企業發展、教育、文化經費也加碼。

總預算中，軍公教加薪百分之四等預算為三九二億元；退休軍公教人員月退金，先以今年五月公布的物價累積增幅調增百分之五點八九設算。行政院人事總處說，屆時將注意主計總處發布實際ＣＰＩ年增率再調整。

由於立法院已三讀通過今年度中央政府總預算，行政院最快廿七日通過今年度追加預算案，據了解，整體規模推估將突破三千億元。在國防戰力部分，國防部昨日透露，預計將強弓飛彈等未編入國防、無人機特別條例等十案納入追加範圍。

若景氣反轉？卓：須樂觀進取

由於明年預算編列仰賴ＡＩ供應鏈與股市帶來的強勁稅收，未來若景氣反轉，往年提出的十八年成長津貼、占ＧＤＰ百分之三的國防預算，是否要透過舉債或縮減預算因應。行政院長卓榮泰說，必須樂觀進取，現在比過去十年好很多，沒理由相信現在跟十八年後比會差很多，這是政府的信心與把握。

主計總處公務預算處長許永議說，去年歲計賸餘尚有八五七億元未運用，針對未來如何因應特殊狀況，因為預算具有彈性，可視需求辦理追加或特別預算。

預算 總預算 普發一萬 財政

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行政院會昨天通過明年度中央政府總預算案，學者表示，隨著經濟成長擴大，歲出歲入預算規模雙創新高並不意外，不過，證交稅占總稅收的比率將近兩成，恐危及財政韌性；此外，對於政府如何運用財政餘裕，應該要有制度性的安排，才能超脫政治上的爭議。

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