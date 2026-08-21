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冷眼集／賴政府號稱零舉債 話術漏洞重重

聯合報／ 本報記者黃婉婷
賴清德總統。圖／總統府提供 袁寬仁
賴清德總統。圖／總統府提供 袁寬仁

賴政府執政邁入第三年，受惠於ＡＩ與股市紅利，行政院端出華麗的明年度總預算案。歲入歲出逼近四兆、三領域經費破兆，卓揆意氣風發地宣稱，這是一本收支平衡、未新增債務、還能普發現金的「富民」預算書。實際上，細究債務還本、債務管控和歲計賸餘等門道，更令人懷疑這只是玩弄文字、經不起檢驗的政治話術。

明年度總預算的最大亮點，無非是編列二三五七億元用於普發現金，卓揆定調稱，普發現金的正當性，立基於財政紀律良好，沒有舉債就不會債留子孫，意圖擺脫「大撒幣」質疑，但這套論述根基，恐怕連自己都說服不了。

問題就出在所謂的「實質零舉債」，根據政院報告，明年度債務還本一七九○億元，全數舉債支應，只是全數用於「舉新還舊」，這種左手借新債、右手還舊債的操作，在政府會計上雖能不增加債務總額，但在人民眼中，舉債就是舉債，政府選擇普發現金，再舉債填補債務還本的額度，難道不是典型的「以債養債」？

當零舉債的前提被揭穿，政府動機便不言而喻；府院一面宣稱財政紀律良好，一面透過話術規避舉債事實，再將普發現金包裝在「ＡＩ紅利全民共享」框架下，自然會被質疑背後藏有政策買票企圖。

同樣的數字遊戲也出現在債務管控上，卓揆自豪表示，政府未償還債務餘額比率下降至百分之廿三點四，卻刻意避談「未償債務餘額」的金額再創新高，達六兆八八三一億元。政府利用ＧＤＰ分母不斷擴增的現實，營造債務壓力減輕的假象，但國家總負債仍在攀升，這樣的財政體質真的更健康嗎？ 

更令人憂心的是，前總統蔡英文卸任時，為國家留下八三九三億元的歲計賸餘，到去年底，累計賸餘在扣除各項特別預算移用後，竟只剩不到一千億元。正因為賴政府將特別預算常態化，才讓國家應對突發危機的預備金幾乎見底。

台灣這幾年確實受惠於ＡＩ潮流，但這是民間企業努力的成果，並非政府的功勞，但從明年總預算的假性平衡、以債養債的操作，到可能見底的歲計賸餘，都透露出令人不安的警訊。賴清德總統必須時刻警惕，不該在經濟榮景中迷失，讓富民的口號，成為明日國家財政敗壞的註腳。

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