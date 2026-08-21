明年預算項目三個破兆 國防、社福、補助地方財源最多

賴政府執政邁入第三年，受惠於ＡＩ與股市紅利，行政院端出華麗的明年度總預算案。歲入歲出逼近四兆、三領域經費破兆，卓揆意氣風發地宣稱，這是一本收支平衡、未新增債務、還能普發現金的「富民」預算書。實際上，細究債務還本、債務管控和歲計賸餘等門道，更令人懷疑這只是玩弄文字、經不起檢驗的政治話術。

2026-08-21 00:00