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明年預算項目三個破兆 國防、社福、補助地方財源最多
行政院會昨（20）日通過明年度中央政府總預算案，行政院秘書長張惇涵表示，此次總預算可歸納為「三個破兆」，包含擴大國防、社福及補助地方財源，同時也維持歲入歲出平衡。
另外在科技預算方面，明年增加259億元、達2,292億元，將投入主權AI與算力建設、低軌衛星通訊、稀土提煉產線技術整合及產業化等重點計畫；中小微企業也將啟動八年、規模1,000億元的轉型升級計畫。
張惇涵表示，明年度中央政府總預算歲出規模達3兆9,266億元，相較2016年蔡總統就任時的1.9兆元大幅成長，代表國力持續提升。此次總預算最具指標性的「三個破兆」，分別為國防、社福及地方財源投入等三大領域。
明年也有「十大重點加碼」，包括普發現金、人口對策新戰略、公共建設、科技預算、中小微企業轉型升級、教育經費、勞健保撥補、文化、體育，以及軍公教加薪。
其中「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」共編列3,730億元，較今年少子女化對策計畫增加1,996億元，包括「0到18歲」每人每月5,000元成長津貼。
公共建設整體預算達7,288億元，增加585億元，其中均衡臺灣及治水預算均成長；亦規劃撥補勞保基金1,300億元、健保基金600億元；軍公教加薪預算合計編列799億元。
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