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GDP遠超國防預算成長幅度 專家憂賴總統「GDP占比5%」目標恐將跳票

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
116年總預算案國防支出創歷史新高，不過軍事專家提醒，國內生產毛額GDP的增幅遠大於預算成長，未來賴清德總統宣示「2030年國防支出達GDP 5％」的目標恐怕「注定跳票」。他呼籲政府應釐清GDP計算基準。聯合報系資料照
116年總預算案國防支出創歷史新高，不過軍事專家提醒，國內生產毛額GDP的增幅遠大於預算成長，未來賴清德總統宣示「2030年國防支出達GDP 5％」的目標恐怕「注定跳票」。他呼籲政府應釐清GDP計算基準。聯合報系資料照

116年總預算案國防支出首度突破1.1兆元，創歷史新高，不過中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，國內生產毛額GDP的增幅遠大於預算成長，未來賴清德總統宣示「2030年國防支出達GDP 5％」的目標恐怕「注定跳票」。他建議政府應釐清GDP計算基準，避免因數據認知差異造成國際誤解。

行政院會今天通過116年度中央政府總預算案，國防支出整體規模達1兆1225億元，若以去年8月發布的GDP預估28.6兆元來計算，可佔GDP的3.93％。若以今年8月發布的116年度GDP預估37.3兆元，仍可達GDP的3％。

揭仲提醒，116年度整體國防支出雖然大幅增加，但是過去一年GDP的成長幅度更加驚人，使得116年整體國防支出雖首度破兆，占今年8月GDP的比例，卻僅有3.01％。他擔心，假如我國GDP繼續以這種高比例成長，每年整體國防支出占GDP的比例仍是採「浮動制」，即以預算編製當年8月的GDP為分母，則賴清德總統去年「119年度使整體國防支出占GDP比例達到5％」的宣示，幾乎註定跳票。

他說明，116年依北約標準的整體國防支出為1兆1225億元，與115年的9495億相較，增幅高達18.2％；但GDP的金額卻因AI紅利，從114年8月的28.6兆元，劇增為115年8月的37.3兆元，一年之內大增8.7兆元，增幅為驚人的30％。導致116年整體國防支出總額雖大幅成長，但若按照115年的計算基礎，占GDP比例反而從115年的3.32％，下降為3.01％。

揭仲分析，就算從今年8月到118年8月，我國的GDP僅再增加30％，118年8月計算119年度整體國防支出時，GDP也達到48.5兆，其5％將高達2.42兆，是116年度整體國防支出的2.16倍。換言之，如果要實現賴總統的宣示，等於政府在未來三年要設法讓總預算和整體國防支出翻倍，幾乎不可能實現。

揭仲建議，政府應重新對賴總統「119年度（2030年）使整體國防支出占GDP的比例達到5％」的宣示進行釐清，例如將GDP的基準以賴總統做出承諾的當年、即114年8月的28.6兆為基準；否則未來三年，政府就算卯足全力大幅增加國防支出、甚至不惜對其他政事支出的排擠效果，也還是無法兌現賴總統的宣示，屆時又會讓國際誤解。

國防預算 GDP 賴清德 揭仲

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