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潘孟安稱預算凍刪影響庇護工場 藍委反批：先杜絕4成虛擬採購

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨立委廖偉翔今批評賴總統藉認購庇護工場產品操作政治攻防。圖／廖偉翔提供
國民黨立委廖偉翔今批評賴總統藉認購庇護工場產品操作政治攻防。圖／廖偉翔提供

總統府秘書長潘孟安今表示，總統府原規畫向37家庇護工場及公益團體採購中秋月餅等產品，但因國務機要費遭刪減1千萬元、凍結2千萬元，無法依原規畫履行，而總統賴清德將捐出20萬元認購庇護工場產品，盼拋磚引玉，號召民眾、企業響應。國民黨立委廖偉翔今批評這是藉庇護工場的公益訂單問題操作的政治攻防。

他說，政府平日對庇護工場營運困境視而不見，卻將弱勢當作政治鬥爭工具，根本就是假關心、真利用，令人憤怒。現行優先採購制度早已出現「虛擬採購（在帳面上做足額度，卻沒有落實真正的商品與服務交付）」亂象，每年恐讓身障團體流失高達10億元實質訂單，中央政府應盡速啟動制度改革，杜絕虛擬採購，才能確實保障身心障礙者就業權益。

廖偉翔說，6月他曾帶領立法院衛環委員會考察台中庇護工場與愛心家園等社福據點，實際了解第一線庇護工場的營運困境。「身心障礙者權益保障法」推行優先採購，本意是透過公部門採購量能支持身障者穩定就業與尊嚴。然而衛福部統計顯示，實質採購比率下滑 4.34%，虛擬採購卻同步上升 4.34%。也就是全國高達 40.9% 的優採成績竟來自「未成交卻列計」的虛擬採購，形成「帳面達標、基層沒單」的荒謬現象。

廖偉翔說，各機關長年有4至5成採購義務透過虛擬申報規避，換算下來每年流失7到10億元商機，剝奪身障者工作機會，已違反「身心障礙者權利公約」第27條保障工作權的精神。

針對制度改革，廖偉翔提出3項主張：

 一，提高優先採購法定實質採購最低比率，杜絕將未成交金額列入考核的漏洞。

 二，全面盤點公部門日常需求，擴大餐飲、清潔、印刷、包裝、洗滌及行政支援等常態採購項目，增加庇護工場穩定接單機會。

 三，定期公布各機關採購明細與實質訂單流向，並檢討長期未達標或以虛報規避義務的單位。

他說，執政黨與其利用身障團體進行政治鬥爭，不如盡速改善制度漏洞。對庇護工場而言，一張訂單背後就是身障朋友的一個工作機會、一份收入。中央應該把公部門既有的採購需求，確實落實為實際訂單，讓庇護工場有穩定的業務，也讓身障朋友能靠自己的工作獲得收入與尊嚴。

庇護工場 潘孟安 廖偉翔 賴清德

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