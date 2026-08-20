政院稱116年度實質零舉債 林沛祥批文字遊戲：借新還舊非零刷卡

行政院今公布116年度總預算，據主計總處報告，明年度歲入歲出相抵達成平衡，但加計債務還本1790億元，尚須融資調度1790億元，以舉借債務支應，維持同額還本及舉債實質無舉債目標。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥質疑玩文字遊戲美化財政，他刷卡繳其他信用卡的卡費，是否也可說自己「零刷卡」？

行政院公布116年度總預算，同時根據主計總處報告，明年度歲入歲出相抵達成平衡，加計債務還本1790億元，尚須融資調度1790億元，全數以舉借債務支應，仍維持同額還本及舉債實質無舉債目標。除了總預算債務舉借1790億元，另外特別預算則有178億元，整體合計1968億元。

林沛祥說，他個人認為，行政院說明年「實質零舉債」，聽了差點以為政府突然學會勤儉持家。

林沛祥表示，結果仔細一看，不是沒有借錢，而是先借1790億，再拿1790億去還舊債。這叫「借新還舊、淨債務沒增加」，如果這也叫零舉債，那他刷一張信用卡去繳另外一張，是不是也可以宣布自己「零刷卡」？

林沛祥指出，總預算說零舉債，特別預算又另外舉債178億。兩本帳分開算，數字當然漂亮；但對人民來說，不管寫在總預算還是特別預算，最後都是國家的債。

林沛祥強調，要提醒行政院，會計可以有專有名詞，政治不能玩文字遊戲。合法的會計定義，不代表可以拿來美化財政現實。人民要的是一本誠實的帳，不是一本漂亮的帳。