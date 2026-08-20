籲政院盡速副署國會三讀法案 韓國瑜：遺憾卓揆把副署權武器化

五都共同倡議成立「臺灣地方政府聯合會」記者會下午在台灣民主基金會舉行，台灣民主基金會董事長韓國瑜、副董事長林佳龍及台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等代表出席，並簽署意向書。

立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安下午出席五都共同倡議成立「臺灣地方政府聯合會」記者會，共同呼籲行政院盡快副署國會三讀法案，韓國瑜並批行政院長卓榮泰的觀念大錯特錯，行政院長副署權是用來制衡總統，並強調，很遺憾卓榮泰「武器化」副署權。

針對行政院日前宣布不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，韓國瑜表示卓榮泰觀念錯誤，根據中華民國憲法，行政院長對總統制衡才是不副署，不能接受立法院三讀通過的法案是覆議，很遺憾卓榮泰把副署權武器化，並認為卓榮泰是「大錯特錯」。

五都共同倡議成立「臺灣地方政府聯合會」記者會下午在台灣民主基金會舉行，立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜（左）、副董事長林佳龍（右）及台北市長蔣萬安（左三）、台中市長盧秀燕（右三）等代表出席，並簽署意向書。記者曾學仁／攝影

五都共同倡議成立「臺灣地方政府聯合會」記者會下午在台灣民主基金會舉行，立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜（左三）、副董事長林佳龍（右三）及台北市長蔣萬安（左二）、台中市長盧秀燕（右二）等代表出席，並簽署意向書。記者曾學仁／攝影