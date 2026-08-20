聽新聞
0:00 / 0:00
籲政院盡速副署國會三讀法案 韓國瑜：遺憾卓揆把副署權武器化
五都共同倡議成立「臺灣地方政府聯合會」記者會下午在台灣民主基金會舉行，台灣民主基金會董事長韓國瑜、副董事長林佳龍及台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等代表出席，並簽署意向書。
立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安下午出席五都共同倡議成立「臺灣地方政府聯合會」記者會，共同呼籲行政院盡快副署國會三讀法案，韓國瑜並批行政院長卓榮泰的觀念大錯特錯，行政院長副署權是用來制衡總統，並強調，很遺憾卓榮泰「武器化」副署權。
針對行政院日前宣布不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，韓國瑜表示卓榮泰觀念錯誤，根據中華民國憲法，行政院長對總統制衡才是不副署，不能接受立法院三讀通過的法案是覆議，很遺憾卓榮泰把副署權武器化，並認為卓榮泰是「大錯特錯」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。