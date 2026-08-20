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國防預算軍事投資新增975億元 推動國艦國造、不對稱戰力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
116年度國防經費比前年度增加1730億元，其中軍事投資增加975億元。國防部說明，主要為持續推動國艦國造以及強化不對稱戰力所需。聯合報系資料照
116年度國防經費比前年度增加1730億元，其中軍事投資增加975億元。國防部說明，主要為持續推動國艦國造以及強化不對稱戰力所需。聯合報系資料照

行政院今天拍板116年中央政府總預算案，明年度國防經費總計達1.1兆元，比今年增加1730億元，其中軍事投資增加975億元。國防部說明，主要支出推動國艦國造以及強化不對稱戰力所需。同時，F-16戰機特別預算將在今年到期，國防部表示，將呈報行政院辦理保留，並且研擬修訂戰機採購特別條例。

行政院拍板116年中央政府總預算案，明年度國防經費總計達1.1兆元，比今年增加1730億元，估計佔GDP的3.93％。其中軍事投資預算編列2591億元，比今年增加975億元。

國防部主計局歲計處處長嚴明德少將說明，國防部預算主要增加項目，為持續推動國艦國造以及強化不對稱戰力所需，依照付款期程新增975億元。

其次，對於籌措裝備零附件、基本存量及保修能量，以及基本彈藥的補充、阻絕設施採購，新增作業維持費257億，達2247億元。同時隨著行政院核定增加軍職人員各項給與加給和擴大戰鬥部隊加給的支領對象，因此人員維持費也增編73億元至2081億元。

嚴明德指出，116年度國防預算的四大亮點，包括建構台灣之盾、打造無人戰力、強化守備戰力並持續推動國艦國造。

另一方面，未納入7800億元軍購特別預算及2100億元無人機採購特別條例的10項軍購項目，國防部均將納入追加預算，外界先前估算追加預算將達2600億元，嚴明德說，因屬於多年度、持續性執行的購案，必須在各年度內執行，因此2600億元會依照執行期程分別編列在各年度中，今年的需求確實將從115年追加預算來支應。

外界也關切，空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首批即將回國，但新式戰機採購特別條例及特別預算將在今年底到期。嚴明德表示，新式戰機採購計畫的發價書是在2019年由國防部與美軍簽署，屬於已發生債務的契約責任，所以國防部在今年度結束後，若預算無法順利支結，將會依照預算法、各機關預算執行要點等規定，呈報行政院辦理預算保留來繼續支用。

嚴明德說，關於修訂戰機採購特別條例，目前國防部正在研擬中，將以確保國軍最大權益為最高考量。

至於首批F-16新機回國的時程，國防部新聞處長喬福駿表示，空軍正依規畫，全力推動接裝的準備，會管制在計畫節點執行飛返國內作業，具體時間仍屬保密階段，仍無法具體說明。

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