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軍公教加薪納明年總預算 月退金匡列調增5.89%

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）與祕書長張惇涵（右）等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）與祕書長張惇涵（右）等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影

行政院會今天通過116年度中央政府總預算案，軍公教通案加薪4%也包含在內，退休軍公教月退金先按今年5月公布的物價累積增幅調增5.89%設算，明年預計會新增預算114億元。行政院人事總處說，屆時將注意主計總處發布的實際CPI（消費者物價指數）年增率，再啟動調整。

總預算案中包含軍公教待遇調整，根據主計總處資料，明年度軍公教人員通案待遇調薪4%，中央政府新增編列392億元、地方政府估編列407億元。

116年軍公教待遇調增4%，連同今年7月起專業加給及主管加給各調增2000元，累計調幅非主管人員調薪幅度將達5.88%至9.98%，主管人員為6.39%至11.56%；但今年專業加給與主管加給預算部分，需等行政院送出今年度追加預算案，並獲立法院三讀。

退休軍公教人員方面，退休軍公教人員定期退撫給與自2018年7月1日起，不再隨現職人員待遇調整並明定調整機制，退休軍公教人員定期退撫給依法是在「中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達正、負5%時」應予調整，或「至少每4年」應予檢討。

主計總處說，此次退休人員先按今年5月公布物價累積增幅調增5.89%設算。

副人事長張秋元說明，相關調整標準是CPI年增率累積超過5%以及每4年調整，目前是先以預估值匡列經費；待主計總處發布的實際CPI年增率，後續將配合銓敘部、國防部、教育部啟動相關作業。

116年度中央政府總預算案將包含軍公教通案加薪4%，退休軍公教月退金先按今年5月公布的物價累積增幅調增5.89%設算。圖／行政院提供
116年度中央政府總預算案將包含軍公教通案加薪4%，退休軍公教月退金先按今年5月公布的物價累積增幅調增5.89%設算。圖／行政院提供

軍公教 加薪 總預算 行政院

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