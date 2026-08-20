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批卓榮泰觀念大錯特錯 韓國瑜：行政院「武器化」副署權
立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安20日共同呼籲行政院盡快副署國會三讀法案，韓國瑜批行政院長卓榮泰的觀念大錯特錯，指行政院長副署權是用來制衡總統，並表示，很遺憾卓榮泰「武器化」副署權。
行政院日前宣布不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，引發韓國瑜的批評，認為執政權再大也大不過憲法，最後變成卓榮泰和韓國瑜隔空鬥嘴。
韓國瑜、盧秀燕和蔣萬安20日參與六都共同倡議成立「台灣地方政府聯合會」記者會，韓國瑜再度批評卓榮泰，稱卓榮泰觀念錯誤，根據中華民國憲法，行政院長對總統制衡才是不副署，不能接受立法院三讀通過的法案是覆議，很遺憾卓榮泰把副署權武器化，並認為卓榮泰是「大錯特錯」。
韓國瑜表示，台灣有亞洲民主模範生的美譽，希望卓榮泰不要成為傷害台灣民主憲政的推手，呼籲行政院盡快副署立法院三讀法案，尤其是「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，認為如果不副署，會加深台灣未來少子化的情況。
盧秀燕則說，過去歷屆總統，就算朝小野大，也會副署並執行立法院通過的法案，強調國家領導人不該毀憲亂政。
蔣萬安也表示，行政院的作為完完全全是到了恣意妄為、蠻橫的地步，如果想縫合對立的傷口，還是要請行政院盡快副署執行立法院三讀通過的法案。
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