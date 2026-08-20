退休軍公教明年月退金調5.89% 行政院拍板：明年增114億元

行政院20日拍板，明年起退休軍公教人員月退休金調增5.89%，相關經費已納入明年度中央政府總預算，預估明年新增預算114億元，其中中央政府負擔74億元、地方政府40億元。行政院表示，此次調整是依2026年5月公布的消費者物價指數（CPI）累計增幅5.89%設算，符合現行軍公教退撫制度的調整條件。

行政院指出，依軍公教相關退撫條例規定，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整退休金，或至少每4年檢討一次。由於上次軍公教月退金於2024年調整後，CPI累計漲幅已超過5%，因此符合啟動調整機制的條件，明年退休軍公教月退金將調增5.89%。

除了退休人員，現職軍公教待遇也已同步調整。行政院7月拍板「軍公教員工待遇提升方案」，現職軍公教明年起通案調薪4%，另自今年7月起，專業加給及主管職務加給均定額調增2,000元。

行政院表示，現職軍公教今年7月起專業加給及主管職務加給各調增2,000元，明年新增經費302億元，其中中央政府負擔140億元、地方政府162億元；至於明年現職軍公教通案調薪4%，新增經費383億元，其中中央178億元、地方205億元。

若合計現職及退休軍公教待遇調整，行政院表示，相關經費合計799億元，其中中央政府負擔392億元、地方政府407億元。

至於外界關注為何退休軍公教月退金調幅5.89%，看起來高於現職人員明年4%的調薪幅度，行政院解釋，兩者計算基礎不同，現職人員除明年通案調薪4%外，還包括今年7月起專業加給及主管職務加給各增加2,000元，因此實際累計待遇增幅並非單純4%。

行政院進一步說明，若將今年7月起專業加給及主管加給調增2,000元，以及明年通案調薪4%一併計算，現職非主管軍公教人員的薪資累計調幅約為5.88%至9.98%，主管人員則約為6.39%至11.56%，因此不能單純以退休人員5.89%與現職人員4%直接比較。

行政院表示，此次退休軍公教月退金調整，主要依既有法定機制及物價變動情形辦理；現職軍公教待遇調整則是政府考量整體待遇、人才留才及服務品質後提出，兩者政策目的與計算方式有所不同。