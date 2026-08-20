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許宇甄批賴政府搞「不副署」埋地雷卡法案 違憲擴權升高衝突

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）近來為法案不副署隔空駁火。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）近來為法案不副署隔空駁火。聯合報系資料照

針對行政院卓榮泰立法院韓國瑜近日因「不副署」問題隔空交鋒，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，韓國瑜這段時間持續協調朝野，促成115年度中央政府總預算完成三讀，目的非常清楚，就是希望各方先放下政治對抗，為行政、立法重建互信創造空間，讓國家政務能夠繼續向前推動。

許宇甄說，沒想到韓國瑜才剛遞出橄欖枝，賴政府轉身就送來第7次「不副署」立法院三讀通過法案的戰帖，一邊有人拆炸彈，一邊卻有人忙著埋地雷，國家怎麼可能向前走？

許宇甄指出，韓國瑜努力做的是「降溫」，希望朝野恢復對話、讓國家機器正常運作；賴清德政府做的卻恰恰相反，不斷挑高政治衝突。韓國瑜想踩煞車，賴政府卻猛踩油門；一個想結束惡性競爭，一個卻像深怕戰火燒得不夠旺。如果一方不斷尋求對話，另一方卻持續製造新的憲政衝突，最後付出代價的絕不是哪一個政黨，而是國家治理與全體人民。

許宇甄表示，總統府以便箋方式通知立法院行政院將「不副署」。憲法第72條明文規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統「應於收到後10日內公布之」。憲法寫的是「應」，不是「得」，更不是「看總統高不高興」。如果行政院對法律案有窒礙難行之處，憲政制度本來就設有覆議等救濟與制衡機制，不能因為政治上不喜歡國會通過的法律，就另外發明一套「不副署」來卡住法律公布。

許宇甄強調，副署制度原本是總統與行政院長之間責任政治的重要設計，絕不是行政院拿來否決國會三讀法律的「第二次否決權」。如今卻演變成總統府先定調、行政院再以不副署對抗立法院，難道立法院三讀之後，還要送進總統府接受一次「政治複審」？難道行政院長的一支筆，就可以把憲法第72條的「應公布」變成「愛公布才公布」？這樣的憲政操作，才是真正把行政、立法關係推向危險邊緣。

許宇甄指出，卓榮泰嘴上談融合，手上搞不副署；嘴上說溝通，實際上卻把國會決議當空氣，這不是融合，而是要求立法院「服從」。行政院如果真的希望國政順利推動，就應該先拿出具體行動展現誠意，而不是要求別人放下武器，自己卻繼續填裝政治彈藥。

許宇甄強調，真正的橄欖枝，是依法副署、依法公布、依法執行，依法編列法律要求編列的預算；不是嘴巴高喊和解，手上卻不斷升高對抗。政治不能永遠是「我贏才叫民主、你贏就叫違憲；我主導叫合作、你監督就叫杯葛」。如果賴政府始終抱持這種心態，再多的「融合」都只是政治話術。

許宇甄表示，韓國瑜已跨出一步，球在賴清德政府手上。是要接住善意、停止政治報復與憲政對撞，讓國家重新往前走；還是把橄欖枝折成柴火，繼續替朝野衝突添柴加火？賴清德總統必須做出選擇。台灣需要的是解決問題的總統，不是製造下一場政治衝突的總統。

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