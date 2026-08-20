駁「窮台說」 卓榮泰：明年普發現金不舉債 共享財富做到「富民」

行政院會今天通過116年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰今天提出兩項呼籲，盼合理審查預算並如期完成，勿延誤國家建設與人民福利及國安需求；卓強調，去年政府咬緊牙關舉債才能普發現金，但明年不用舉債，避免債留子孫，不會如在野批評的「窮台」，而是做到財富共享的「富民」。

卓榮泰今日親上火線，偕副院長鄭麗君、秘書長張惇涵出席行政院會後記者會，說明116年度總預算編列重點。他提出兩項呼籲，首先是審查預算應合理，並依憲法期限完成，今年度總預算審查遭到嚴重拖延，且出現極多不合理刪減，即使政府一再呼籲，改善幅度仍有限。

「我們是在克難中力爭上游。」他細數，此次政策宣導費遭普遍性刪減50％，政府打詐才初見成效，遺憾相關經費被全數刪除，未來幾個月工作形同停擺，如何推升打詐成效？文化部預算也被嚴重刪減凍結，公視也被嚴重限制，連總統使用國務機要費向弱勢團體採購年節禮品也有困難，行政院新聞傳播處費用亦被全數刪除。

卓榮泰接著呼籲，不要延誤人民福利、國家建設及國安需求，AI科技發展、經濟發展、國家安全及人民福利不能等；行政院編列預算，立法院審議預算，是兩院的義務而非恩賜，今年預算審議耽誤351天，若拿計算機除以365天，是「除不盡的煩惱」，明年預算絕對不要再步入這樣的過程。

針對行政院罕見二度向總統報告預算編制，卓榮泰說，這是基於強勁的經濟成長，加上總統指示要擴大人民照顧、增進經濟發展並穩固國家安全。經盤整後，新增2357億元預算用於AI紅利全民共享，此舉不影響原有6大領域預算，也不會產生排擠效果。

對於明年將普發現金，卓榮泰指出，這跟去年普發現金的前提截然不同，明年度總預算歲入歲出達到平衡，是沒有赤字的預算，且未增加新的債務，政府未償還債務餘額，若加計立法院三讀通過的總預算，比例更降至精省以來最低，且會依法還債。

卓榮泰批評，沒有舉債就不會債留子孫，不會像在野黨所批評的「窮台」，但去年就是舉債來普發，「今天在批評窮台的人，去年要求舉債」，政府才咬緊牙關擴大債務，但今年沒有舉債，沒有窮的問題，把財富讓人民共享，這是富民而非窮台，且行政院依憲法編制預算，送交立法院審議，程序合法合憲，沒有不法或違憲的問題，也符合財政紀律。