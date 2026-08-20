總統府缺預算採買公益月餅 賴清德捐20萬元認購

總統府今上午舉行「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會，總統府秘書長潘孟安表示，總統府歷年均運用國務機要費向庇護工場及公益團體採購月餅等產品，但今年度的國務機要費遭到立法院刪凍，因此原定向37家庇護工場採購的計畫無法履行，他強調，總統府對弱勢的關懷不能因政治性的預算刪凍而停下腳步。

據了解，賴清德總統將捐出20萬元認購庇護工場產品，表達對社福團體與身障者的支持，也希望發揮拋磚引玉的效果。

潘孟安致詞時表示，總統府每年運用國務機要費陪伴公益團體成長的預算遭到刪凍。預算審議過程中，總統府副秘書長何志偉已於委員會及朝野協商時說明歷年用途及詳細內容，但預算仍遭政治性刪凍。

潘孟安指出，總統府依循慣例向庇護工場及公益團體採購生活用品以及月餅等應景食品與烘焙產品。今年原定向37家庇護工場採購，並餽贈全國各地原住民族、弱勢族群、長者及離島單位等對象，讓大家在中秋佳節也能品嚐應景月餅、共享團圓氣氛。

潘孟安提到，總統府歷年向身心障礙福利機構、團體等採購對象共62家。國務機要費的預算運用具一定功能及限制，包括總統訪視、贈禮，以及對軍警消、海巡同仁與弱勢族群的關懷，均有特定用途，並非供特定個人任意支配，相關規範已有清楚載明。

潘孟安說，令人遺憾的是，儘管何副秘書長已就相關預算用途及必要性詳細說明，今年國務機要費最終仍遭刪減1000萬元、凍結2000萬元，如今立法院本會期已接近尾聲，相關預算究竟何時才能解凍，仍遙遙無期，令人憂心。

潘孟安指出，中秋節將近，總統府今年原定向37家庇護工場預購月餅。然而，今年受到國務機要費遭刪減、凍結影響，相關採購無法履行。對於因此受到影響的身障團體及庇護工場，我們要鄭重說一聲「真歹勢」，也讓大家原本所期待的訂單受到影響。

潘孟安指出，訂單一旦縮減或取消，影響的不只是一筆營收，更可能直接衝擊身障朋友的工作機會，以及庇護工場與身障團體賴以維持營運的重要支柱。尤其中秋節是每年烘焙商品最重要的銷售旺季之一，若在旺季前突然取消原有採購，不僅影響業績，也將使未來整體營運動能有所打折。

潘孟安表示，總統府希望藉由記者會拋磚引玉，誠摯呼籲國人同胞，在中秋月圓人團圓的時節，無論送禮或自用，都可優先選購庇護工場及公益團體的產品，以實際消費支持身障朋友展現工作能力、自立生活，也給予長期陪伴、培訓與輔導的專業團隊更多肯定與支持。