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影／116年度總預算拍板 卓榮泰將拜訪韓國瑜盼溝通降對立

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院拍板明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左二）與祕書長張惇涵（右二）等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影
行政院拍板明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左二）與祕書長張惇涵（右二）等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影

行政院今天拍板116年度中央政府總預算案，院長卓榮泰、副院長鄭麗君及秘書長張惇涵出席院會後記者會，說明明年總預算編列重點。卓榮泰表示，總預算案通過後將送立法院審議，他呼籲立法院合理審查，並依憲法期限完成，避免重演今年總預算嚴重延宕及不合理刪減的情況。

卓榮泰強調，AI科技、經濟發展、國家安全及民眾福利都不能等，預算是人民的財產，行政院編列、立法院審議是憲政分工，不是任何人的恩賜。他也指出，116年度預算沒有赤字、沒有舉債、沒有增加債務，希望立法院審慎、合理、盡速完成審查。

針對外界關注「副署不副署」問題，卓榮泰表示，台灣是雙首長制，總統公布法律須經行政院長副署。若立法院通過的法律涉及違憲問題，行政院長就必須依憲法承擔相應的責任。

卓榮泰也呼籲行政、立法兩院各自做好憲法賦予的工作，立法院負責審議預算，不能自行增加預算，也不應透過法律大幅要求行政院編列特定預算，雙方應在憲政架構下協調。

卓榮泰表示，總預算送進立法院後，將與秘書長張惇涵擇期拜訪立法院長韓國瑜，希望透過溝通降低對立。他引用「禮之用，和為貴」強調，行政、立法兩院要合作，但合作的前提是尊重憲法與彼此權責，「就在憲法的基礎上，好好合作」。

行政院拍板明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左二）與祕書長張惇涵（右二）等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影
行政院拍板明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左二）與祕書長張惇涵（右二）等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影

行政院拍板明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）與祕書長張惇涵（右）等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影
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卓榮泰 韓國瑜 總預算

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