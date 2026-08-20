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在野喊普發現金加碼至2萬 卓榮泰拒絕：難道要排除社福預算？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰(中)、副院長鄭麗君(左二)與祕書長張惇涵(右二)等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰(中)、副院長鄭麗君(左二)與祕書長張惇涵(右二)等人，出席行政院會後記者會，說明116年度中央政府總預算案編列重點。記者邱德祥／攝影

賴清德總統宣布明年普發一萬元現金，台北市長蔣萬安呼籲加碼到兩萬元。行政院長卓榮泰今天反問，除非將老農津貼、國民年金、6大社福津貼、成長津貼、友善職場薪資補助都省下來，難道要排除這些預算，再加碼一萬塊嗎？那絕對不行，這將排擠其他政策與經費。

行政院會今日通過116年度中央政府總預算，卓揆會後親上火線，偕副院長鄭麗君、祕書長張惇涵出席行政院會後記者會，說明編列重點。

針對普發現金是否加碼，卓榮泰說明，普發現金是將新增的歲入430億元，加上舉舊還新的1790億元、從其他部分勻支出的200億元，總共是2357億，若普發現金額度要再加碼，除非排除老農津貼8000元提升至1萬元、國民年金4000元增加至5000元及6大社福津貼、成長津貼，以及友善職場薪資補助，這幾筆算起來剛好是2442億元。

「難道要排除老農津貼、國民年金、6大社福、成長津貼、友善職場，再加碼一萬塊嗎？那絕對不行。」卓榮泰說，再加碼就會排擠其他政策與經費，政府是經合理財政紀律規畫和計算，也衡量國家目前的財政能力，才提出負責任且全面性的AI紅利全民共享制度。

卓榮泰提到，政府明年對地方的補助，包括統籌分配稅款、一般性補助及跟計畫性補助，總共是1兆3430幾億元，如果地方政府願意加碼，人民是歡迎的，但他也希望各級政府應以嚴守財政紀律與財政規畫為優先。

卓榮泰說，政府今年會按照程序，做好普發現金的各項準備，他也請財政部依照去年經驗，加緊完成相關事項，一旦立法院預算116年度預算審查通過後，就能儘快上路。

媒體關注，若要落實賴總統所說，AI紅利要照顧平均數以下民眾，為何是採普發而非排富，財政部長莊翠雲指出，既然是全民共享，就沒有訂定排富條款，形式也比照過去兩次普發現金經驗。

至於發放時間，莊翠雲重申，尊重立法院預算審議權，待立法院三讀通過明年度中央政府總預算，政府將迅速規畫後續時程，讓民眾早日領到AI紅利。

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