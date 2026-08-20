明年普發現金1萬元有望加碼？卓榮泰這麼說

行政院20日拍板通過包含普發現金1萬元的2027年度中央政府總預算草案，不過在野黨紛紛提出應該要加碼，對此，行政院長卓榮泰表示，經過盤點目前的預算剛好可以拿來普發，如果要加碼就會排擠到社福預算的各項加碼津貼。秘書長張惇涵則強調，這次總預算可整理成「三個破兆」以及「十大重點加碼」，但仍維持歲入歲出平衡的目標，意味著中央政府「會做事、會理財、會持家」；賺錢是國力，運用是能力，守住財政紀律則是對世世代代的責任。

卓榮泰指出，在經過8月14日以後重新盤算，目前增加的稅入430億元，加上舉債舉借新增的1,790億元，再加上從其他地方勻支出來的200多億元，總共是2,357億元，恰好是普發現金額度。

至於是否要再加碼，卓榮泰說，「除非我們把老農津貼從8,000元提高到1萬元的經費刪掉，把國民年金從4,000元提高到5,000元的經費刪掉，把九大社福津貼、成長津貼、人口成長津貼，以及友善職場的各種薪資補助都省下來，這幾筆加起來剛好是2,442億元。政府是經過合理的財政紀律規劃與計算，也衡量國家目前的財政能力，提出這樣負責任、全面性的方案，讓AI紅利全民共享」。

卓榮泰強調，政府今年會按照程序，完成AI紅利普發現金1萬元的各項準備措施。同時請財政部依照去年的經驗，加緊完成普發現金相關作業，一旦立法院審查通過2027年度預算，就能夠盡快發放。

張惇涵補充，首先，2016年蔡總統就任時，中央政府總預算歲出規模是1.9兆元；明年歲出規模達3兆9,266億元，代表台灣國力倍增。他表示，觀察2027年度中央政府總預算，可以歸納為三個破兆以及十大重點加碼。破兆預算包括國防、社福及地方財源。

而十大加碼則是包括，第一，普發現金，全國國人每人1萬元，讓AI紅利全民共享；第二，人口對策新戰略，投入3,731億元；其中少子女化對策增加1,996億元，包括每人每月5,000元的成長津貼；第三，公共建設，整體預算達7,288億元，增加585億元，其中均衡台灣及治水預算也都有成長。

第四，科技預算，加碼至2,292億元，增加259億元，AI新十大建設也同步加碼；第五，中小微企業轉型升級，即將啟動為期8年、增加1,000億元的中小微企業轉型升級計畫，明年預算倍增至251億元；第六，教育經費，明年整體經費達9,578億元，增加419億元；第七，勞健保撥補，加碼撥補勞保1,300億元、健保600億元。

第八，文化預算，整體達659億元，其中文化部主管預算達323億元。也要在此呼籲立法院及朝野政黨，人民是國家的本，國防是國家的盾，文化是國家的根；第九，體育經費，整體達276億元，增加28億元；第十，軍公教加薪，編列799億元。

張惇涵表示，國防破兆、社福破兆，對地方財源挹注也破兆，同時在十大重點項目加碼，但仍維持歲入歲出平衡的目標。且累積債務未償餘額占GDP比率為23.4%，寫下1999年以來新低。也就是說，預算創新高、債務比例創新低，政府做到國力成長、投資加碼、全民共享及財政穩健。

他強調，這代表中央政府「會做事、會理財、會持家」；「我們會賺、我們會用、我們也會守」。賺錢是國力，運用是能力，守住財政紀律則是對世世代代的責任。