總統國務機要費刪凍 府方號召民眾採購支持庇護工場

總統府20日召開「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會。秘書長潘孟安表示，今年國務機要費遭刪減1,000萬元、凍結2,000萬元，原定向37家庇護工場採購的計畫無法履行。府方呼籲國人踴躍選購相關產品，以實際行動支持身障朋友。

潘孟安表示，上周國會審議預算，總統府每年運用國務機要費，陪伴公益團體成長的預算遭到刪凍。預算審議過程中，副秘書長何志偉已於委員會及朝野協商時說明歷年用途及詳細內容，但預算仍遭政治性刪凍。

潘孟安說明，國務機要費的預算運用具一定功能及限制，包括總統訪視、贈禮，以及對軍警消、海巡同仁與弱勢族群的關懷，均有特定用途，並非供特定個人任意支配，相關規範已有清楚載明。

潘孟安提到，儘管府方已就相關預算用途及必要性詳細說明，今年國務機要費最終仍遭刪減1,000萬元、凍結2,000萬元。如今立法院本會期已接近尾聲，相關預算究竟何時才能解凍，仍遙遙無期，令人憂心。

潘孟安指出，總統府歷年向身心障礙福利機構、團體等採購對象共62家，今年原定向37家庇護工場採購。由於國務機要費遭刪減、凍結影響，相關採購無法履行。因此總統府特別舉辦記者會，希望拋磚引玉，邀請國人同胞在接下來近一個月共同支持身障團體及庇護工場。