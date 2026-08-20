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國防預算破1.1兆元佔GDP3.93% 還要提追加預算納強弓等10項軍購

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷／台北即時報導
行政院今天拍板116年中央政府總預算案，明年度國防經費總計達1.1225兆元，比今年增加1730億元，估計佔GDP的3.93％。圖／軍聞社提供
行政院今天拍板116年中央政府總預算案，明年度國防經費總計達1.1225兆元，比今年增加1730億元，估計佔GDP的3.93％。圖／軍聞社提供

行政院今天拍板116年中央政府總預算案，明年度國防經費總計達1.1225兆元，比今年增加1730億元，估計佔GDP的3.93％。其中軍事投資2591億元，比今年增加975億元；作業維持費2247億元及人員維持費2081億元也都有增加，特別預算則編列2388億元。

媒體詢問1.25兆元特別預算遭刪減的項目，是否列入明年度預算？國防部主計局長謝其賢表示，立法院三讀軍購特別預算納入了23案項之中的10案，國防部提出無人載具特別預算案也納入了3案，剩下包括國產強弓飛彈等10項軍購案將全數納入今年度追加預算

根據主計總處公布的計算，國防部主管歲出編列6919億元，比今年度增加1305億元，約增加23.2％，如連同已編列及預計編列之特別預算2182億元、非營業特種基金607億元，並參酌北大西洋公約組織標準，再納列退輔會退除役官兵退休給付1038億元及海巡署支出479億元，國防預算整體規模達1兆1225億元，占GDP的比例，若以去年8月發布的GDP預估 28.6兆元來計算，可佔GDP的3.93％。如果以今年8月發布的116年度GDP預估37.3兆元，仍可達GDP的3％。

根據行政院進一步計算，明年度國防經費總計達1.1225兆元，比今年增加1730億元，其中軍事投資2591億元，比今年增加975億元；因應敵情威脅，彈藥與零附件籌補等作業維持費2247億元，比今年增加257億元，因應志願役召募人數逐漸成長等，人員維持費2081億元，比今年增加73億元。

另外，退輔會編列退除役官兵給付1038億元，海巡署公務預算編列273億元，家計韌性特別預算206億元，共計可達479億元。

特別預算部分，行政院指出，新式戰機採購特別預算及海空戰力提升特別預算均已到期，不過因應國際情勢韌性特別預算仍編列943億元，預計編列的不對稱戰力採購及國防自主無人載具等兩項特別預算，目前編列1445億元，共計編列特別預算2388億元。

強弓 國防預算 追加預算

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