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卓榮泰：今年度預算遭大量凍結形同刪減 將拚解凍

中央社／ 台北20日電

115年度中央政府總預算案經立法院審議，共刪減新台幣480億元、凍結348億元。行政院長卓榮泰今天說，今年度預算除特定項目及機關遭不合理大幅刪減，大量凍結也形同刪減，恐嚴重影響機關正常業務推動，將請各部會積極拚解凍，也期盼立院能合理審議明年度總預算案。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰今天聽取「115年度中央政府總預算案立法院審議結果」時表示，115年度中央政府總預算案經立法院審議，總共刪減480億元，較112至114年追加後預算平均刪減數增加167億元。

卓榮泰說，立法院對特定項目及機關做出不合理的大幅刪減，其中媒體政策及業務宣導費、特別費分別通案刪減50%、60%，部分機關甚至全數刪減，包括行政院施政及法制業務、新聞傳播業務、人權及轉型正義業務、不當黨產處理委員會獎補助費及政務人員待遇遭全數刪減，已嚴重影響機關基本運作維持。

卓榮泰指出，國家通訊傳播委員會（NCC）基本行政工作維持刪減56%，及文化部發展國際數位傳播、對財團法人公視基金會捐助等經費共刪減10.04億元等，都造成業務推動窒礙難行。

凍結部分，115年度總預算案凍結數348億元。卓榮泰表示，今年度凍結數提高，比起111至113年度預算平均凍結數增加208億元，且專案報告始能解凍金額達129億元，但今年僅剩4個月，若無法及時排定專案報告，這些凍結形同刪減，恐將嚴重影響機關正常業務推動，請部會積極先行進行解凍作業程序，儘速向立法院提出業務說明。

卓榮泰說，立法院依職權監督政府、審議預算，不能因為政治上的分歧，影響民眾權益及國家的正常運作，權力的制衡有其界限，不能侵犯其他憲法機關的權力核心，或對其他憲法機關權力之行使造成實質妨礙，導致責任政治遭受破壞。

他表示，行政院將提出116年度中央政府總預算案，呼籲立法院能秉持專業、合理與比例原則，儘速依法定期程審議預算，讓民主憲政回復常軌，各項重大施政、建設及福國利民的政策能及早推動落實。

卓榮泰 預算 李慧芝

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