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116年總預算歲出歲入雙破3.9兆 國防占GDP逾3%

中央社／ 台北20日電

行政院會今天通過「116年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，8月底前將送請立法院審議。明年度歲入與歲出皆編列新台幣3兆9266億元，並達實質零舉債目標；明年度整體國防預算也達1兆1225億元，首度突破兆元，超過GDP 3%。

行政院今天舉行院會後記者會，根據主計總處報告，明年度歲入歲出相抵達成平衡，加計債務還本1790億元，尚須融資調度1790億元，全數以舉借債務支應，仍維持同額還本及舉債實質無舉債目標。除了總預算債務舉借1790億元，另外特別預算則有178億元，整體合計1968億元。

國防經費方面，國防部主管部分共編列6919億元，加計已編列及預計編列的特別預算2182億元、非營業特種基金607億元，以及參酌北大西洋公約組織標準，納列退輔會退除役官兵退休給付及海巡署支出後，國防預算整體規模達1兆1225億元。

國防經費占GDP比率，如以115年度計算基礎（114年8月發布的GDP 28.6兆元）核算為3.93%；如以115年8月發布的116年度預計GDP 37.3兆元計算，則為3.01%。

此外，普發現金編列2357億元；軍公教人員待遇調整經費編列392億元。

其餘重點經費部分，社會福利經費編列1兆1889億元，較115年度增41.1%，如連同非營業特種基金1549億元，整體規模達1兆3438億元，較115年度相同基礎增加3443億元，約增34.4%。其中「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」編列3295億元；老農津貼、國民年金及6大社福津貼編列1710億元，較115年度約增36.4%。

此外，還有撥補勞保基金編列1300億元，較115年度增加100億元，約增8.3%；撥補健保基金編列600億元；以及健康台灣深耕計畫編列100億元，約增66.7%。

中小微企業協助措施共編列222億元，較115年度增加148億元，約增198.6%，如連同非營業特種基金、因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算合共編列250億元。

文化經費方面，文化部主管部分共288億元，連同一般性補助款32億元，合計320億元，較115年度相同基礎增加23億元，約增7.9%，加計國立文化機構作業基金等特種基金3億元，合計323億元；教育經費編列3728億元，較115年度增加140億元，約增3.9%。

體育經費部分，運動部主管編列70億元，連同一般性補助款52億元，合計122億元，較115年度相同基礎，增加9億元，約增7.5%，加計運動發展基金97億元，合計219億元。

治水經費編列570億元，較115年度增加67億元，約增13.3%；科技發展計畫連同國防科技經費155億元、營業與非營業特種基金314億元，整體規模達2292億元，較115年度相同基礎約增12.7%。

公共建設計畫經費編列3794億元，較115年度增加911億元，約增31.6%。中央對地方政府補助的一般性補助款及計畫型補助款編列3854億元，較115年度增加1045億元，約增37.2%。

總預算 GDP 國防

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