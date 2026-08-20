國務機要費凍結不能買月餅！ 翁曉玲嗆別牽拖：賴年收千萬可自己買

立法院會日前三讀通過今年度總預算，賴清德總統國務機要費遭刪減1000萬元、凍結2000萬元，總統府日前表示特支費會用於購買採購庇護工場中秋禮盒計畫；秘書長潘孟安今更召開記者會，呼籲政府機關、企業及國人踴躍採購。藍委翁曉玲今批評「總統府不要牽拖」，賴清德總統做愛心可以自掏腰包，不用把公益跟特支費綁一起，若真要動用，就趕快履行「憲法」義務公布法律。

翁曉玲表示，總統府從以前到現在從未公開國務機要費花費名單，賴總統年收入千萬如果真要做公益、做愛心隨時都可以做，為什麼可以振振有詞，把他做愛心的事跟國務機要費、特支費、私房錢扯在一起。

翁曉玲強調，每個人自己都有薪水，要做愛心、訂月餅，就自己去做就好了，不需要把這件事跟國務機要費扯上關係，且這次的提案是凍結2000萬，是因為賴總統未依憲法履行他作為總統應該要公布法律的責任義務，所以這次通過的預算凍結，是凍結他的2000萬，若真的要用私房錢、特支費去做愛心，就趕快轉念，把法律立刻公告。