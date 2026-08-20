藍稱普發2萬不舉債 綠：非菜市場喊價勿違反預算法

國民黨文傳會主委陳以信今天說，國民黨主張的普發2萬元不需舉債，今年底先發1萬元、明年再發1萬元。民進黨團書記長范雲說，這不是菜市場喊價，且編預算是行政院的工作，立法院要好好審預算，不要違反預算法、當「憲政哥吉拉」。

陳以信透過新聞稿表示，國民黨版的普發現金特別條例，對「國防一毛不砍、社福一毛不減、新債一毛不舉」；國民黨主張普發新台幣2萬元，不是要求政府明年加碼一倍，而是根據超徵稅收與歲計賸餘，今年可先發1萬元，明年再依總預算歲入的AI紅利，再發1萬元。

范雲上午在立法院議場前受訪時表示，不知道陳以信為什麼會這麼說，但當行政院宣布明年度總預算案中，會包含「AI紅利」普發1萬元後，在野黨就把1萬元變2萬元。這不該是菜市場喊價，原本說1萬元，但別人說1萬元後就改成2萬元，再找很多理由說是今年或明年。

范雲說，今年度的總預算才剛通過，要好好地規劃明年度的總預算案；提醒在野黨，編預算是行政院的工作，立法院的工作是好好地審預算，不要違反「預算法」、違反憲政，請不要再當「憲政哥吉拉」。

另外，范雲表示，藍白持續誣衊，指行政院、民進黨政府對軍公教不好，但行政院之所以不副署所謂軍公教調薪部分，是因為它違反預算法、是違憲的法案。編預算是行政院的工作，立法院的工作是審預算、不是編預算。

范雲表示，今天行政院會通過的總預算案，除了幫所有軍公教加薪4%外，還有國軍待遇再升級，從7月1號開始每個月增加4000元，這是代表政府對軍公教、國軍的照顧。

范雲指出，民進黨政府一直在照顧軍公教，前總統蔡英文在2018年為軍公教加薪3%、2022年加薪4%、2024年再加薪4%；總統賴清德也在2025年加薪3%，今天行政院通過的總預算案，是在這10年第5次為軍公教加薪。

范雲說，相比之下，前總統馬英九執政的8年，只有為軍公教加薪1次，請藍白不要再誣衊行政院、民進黨政府沒有照顧軍公教。