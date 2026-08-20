賴總統捐20萬認購庇護工場產品 號召民眾企業響應

總統府秘書長潘孟安今天表示，總統府原規劃向37家庇護工場及公益團體採購中秋月餅等產品，但因國務機要費遭刪減新台幣1000萬元、凍結2000萬元，無法依原規劃履行訂單，他要說聲「真歹勢」。據了解，總統賴清德將捐出20萬元認購庇護工場產品，盼拋磚引玉，號召民眾、企業響應。

總統府今天舉行「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會，潘孟安、副秘書長何志偉及庇護工場、公益團體代表共同推廣中秋公益產品。

潘孟安表示，總統府歷年透過國務機要費向庇護工場及公益團體採購生活用品、食品及月餅，再轉贈偏鄉、離島、老人及弱勢機構團體。今年原規劃向37家採購，但國務機要費遭刪減1000萬元、凍結2000萬元，解凍時間尚不確定，眼看中秋將至，原有訂單受到影響。

他說，每一塊月餅、每一件產品，背後都是身障者經過職業訓練、一次次練習的成果，證明他們不只是被照顧者，也有能力成為社會貢獻者。中秋節是庇護工場重要銷售旺季，訂單減少可能影響營運，因此府方舉行記者會拋磚引玉，公布歷年合作的62家團體資訊，希望全民踴躍採購。

高雄市小草關懷協會執行長楊沛綺表示，「採購不是愛心捐助」，一盒禮餅背後，是身心障礙者百次、千次反覆練習累積的成果；他們真正期待的是公平參與社會經濟活動的機會，透過工作找到自己在社會上的位置。

基隆市聾啞福利協進會總幹事陳麗琴說，總統府長年採購對庇護工場如同「金字招牌」，有助帶動民間企業跟進採購。

潘孟安表示，國務機要費從2014年到2024年這11年間，每年均編列3000萬元，自前總統馬英九、前總統蔡英文到賴總統期間，都沒有被刪減，去年即使國務機要費被刪減到剩下1000萬元，總統府仍向社福團體採購約480萬元產品；他呼籲民眾趕快下單，以實際消費支持身障者。

對於是否有企業或私人認購，唐氏症基金會副執行長朱貽莊會後受訪時表示，總統對於社福團體的支持從來沒有因為各式各樣的原因而減少，並透露潘孟安向他們表達，總統會用自己私人心意，支持社福團體，「也希望由總統這樣拋磚引玉的情況，有越來越多的人能夠支持我們社福團體」。

據了解，賴總統將捐出20萬元認購庇護工場產品，表達對社福團體與身障者的支持，也希望透過拋磚引玉，邀請民眾及企業，以實際行動支持身障礙團體與社福機構。