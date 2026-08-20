10月15日前行文立法院！卓榮泰：警察退休權益已提升 也強化軍警津貼

在野黨立法院黨團與行政院是否編列警消加薪預算僵持不下，行政院長卓榮泰說，警察退休權益已有所提升，強化軍警各項待遇提升津貼，保障各種權利，相關內容將在10月15日前行文立法院，達到半年內提出軍公教保障的措施。

卓榮泰表示，依照4月15日立法院黨團協商結果，行政院應在民國115年總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例相關修正案，及其他有關軍公教保障措施，人事行政總處今天也彙整報告。

根據人事行政總處統計，國防部通盤檢討國軍待遇，分階段調增各項加給，114年4月全面調增志願役加給，由原本1萬元，依軍階調整為1萬3000元、1萬4000元、1萬5000元。檢討調增第一、二類戰鬥部隊加給、戰航管、電偵和網路戰加給，最高的專家級網路戰加給提升1萬元。

今年2月起無人機部隊，適用支用戰鬥部隊加給，賴總統昨天也宣布，今年7月1日起，新增第三類戰鬥部隊加給，擴大支領範圍到旅級以下單位。服役戰鬥部隊的義務役官兵，規畫比照志願役官兵支領戰鬥部隊加給。

人事總處指出，二等兵待遇從105年3萬8625元到明年元旦增加為5萬7330元，增幅達48.43%，中校營長從7萬5390元增加為10萬360元，調幅達33.12%。

警消方面，今年3月1日起增加警勤加給、刑事加給、繁重加給和危險加給加成，繁重及危險加給最高提高1.3倍，刑事加給增加八成，估計8萬1000人受惠，每年需經費31億元。

今年依人員實際績效擴大警消獎勵金範圍，受惠887人，經費8714萬元。另擴大深夜危勞勤務津貼範圍，計有6萬萬8000人受惠，每年需經費8.98億元。

卓榮泰指出，警察退休權益已有所提升，年資35年替代率可達69%。公部門待遇提升持續進行，近10年共加薪5次，114年至今多次調增多項待遇。116年度軍公教員工也有待遇提升4%，再加上各2000主管職務加給及專業加給。

卓榮泰說，依勤務危險跟勞務的特性，精準重點強化軍警各項的待遇提升津貼，行政院會持續強化軍公教人員待遇，合理保障各種福利及權益措施。這部分將在10月15日行文立法院，達到半年內提出軍公教保障的措施，展現政院保障軍公教權益的重要內容。