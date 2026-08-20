今年總預算遭刪480億元、凍結348億元 卓榮泰盼立院儘速解凍

行政院主計總處今（20）日公布2026年度中央政府總預算案立法院審議結果，歲入增列6,020億元、改列3兆4,643億元；歲出刪減480億元、改列2兆9,870億元，另有348億元遭凍結。主計總處提醒，2026年度僅剩不到4個月，部分凍結經費須經立法院專案報告才能解凍，若未能及時排定，恐無法動支，形同實質刪減。

主計總處公務預算處長許永議表示，2026年度中央政府總預算原編歲入2兆8,623億元，立法院審議後增列6,020億元，其中稅課收入增加6,000億元，歲入改列3兆4,643億元；歲出原編3兆350億元，經刪減480億元、刪減幅度約1.58%，改列2兆9,870億元。

歲入歲出相抵後，2026年度歲計賸餘達4,773億元，足以支應債務還本1,265億元，無須舉借債務。主計總處指出，本次總預算刪減480億元，較2023年至2025年度追加後總預算平均刪減金額增加167億元，刪減幅度約增加0.5個百分點。

主計總處表示，部分機關及業務刪減幅度較大，包括行政院施政及法制業務、新聞傳播業務、人權及轉型正義，以及不當黨產處理委員會政務人員待遇及獎補助費等遭全數刪除，恐影響行政院及各部會正常施政及政策推動。

其中，媒體政策及業務宣導費原編13.8億元，遭刪減6.84億元，刪減幅度達50%，且不得流用。主計總處指出，媒宣費大幅刪減，將限縮政府進行新制上路、反詐騙及公共政策等宣導工作的管道，影響政府與民眾之間的政策溝通。

此外，特別費原編1.32億元，遭刪減9,800萬元，刪減幅度達75%，其中行政院等57個機關遭全數刪除，其餘部會統刪60%，同樣不得流用。主計總處表示，特別費主要用於首長慰勞基層同仁及警消人員辛勞值勤，刪減幅度過大恐影響相關機關運作及基層士氣。

至於凍結部分，2026年度中央政府總預算共有348億元遭凍結，其中129億元須經立法院專案報告後才能解凍。主計總處指出，考量年度僅剩不到4個月，若相關專案報告未能及時排定，凍結經費恐無法動支，將進一步影響各機關年度業務執行。

行政院長卓榮泰表示，權力制衡有其界線，不能侵犯其他憲政機關的權力核心，或對其他憲法機關行使職權造成實質妨礙，否則將破壞責任政治。他強調，立法院依職權監督政府、審議預算，但不能因政治分歧影響人民權益及國家正常運作。

卓榮泰指出，行政院接下來將提出2027年度中央政府總預算案，再次呼籲立法院秉持專業、合理及比例原則，依照法定期程審議預算，讓民主憲政回歸常軌，確保各項重大建設及攸關民生的政策能夠順利推動。