明年總預算歲入歲出破3.9兆創新高！國防社福地方補助皆破兆

行政院會今天通過116年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表，明年度歲入編列3兆9266億元，較今年度增加1兆643億元，大幅提升37.2%，稅課收入更達3兆5220億元；歲出編列3兆9266億元，較今年度增加8916億元，約增29.4%，其中包含普發現金2357億元，社福、國防、地方補助整體預算都破兆元。

主計總處報告，明年度歲入歲出相抵達成平衡，加計債務還本1790億元，須融資調度財源1790億元，全數舉債支應，維持同額還本與實質無舉債；總預算舉債1790億元，加計特別預算178億元，共1968億元，估明年底累計債務未償餘額6兆8831億元，創精省以來新低，較今年減少3個百分點、較105年減少9.6個百分點。

重點經費方面有三個類別「破兆」。第一是社會福利經費連同非營業特種基金，整體規模達1兆3438億元，較今年度相同基礎增加3443億元，約增34.4%，其中包括台灣人口對策新戰略家庭支持篇3295億元、老農津貼、國民年金及6大社福津貼1710億元、撥補勞保1300億元、健保600億元、健康台灣計畫100億元。

第二是國防預算，國防部主管部分6919億元，較今年度增加23.2%，連同已編列及預計編列的特別預算2182億元、非營業特種基金607億元，並參酌北大西洋公約組織標準，再納列輔導會退除役官兵退休給付1038億元及海巡署支出479億元，國防預算整體規模達1兆1225億元，占GDP比率為3.93%

第三是中央對地方政府補助，明年度總預算一般性補助款及計畫型補助款編列3854億元，較今年度增加37.2%，連同中央統籌分配稅款9725億元，整體規模達1兆3579億元，較115年度增加1929億元，約增16.6%。

其他重點項目包括，普發現金編列2357億元、軍公教人員待遇調整經費392億元、科技發展計畫連同國防科技經費、營業與非營業特種基金，整體規模達2292億元，約增 12.7%，中小微企業轉型協助措施250億元。

文化經費連同一般性補助、國立文化機構作業基金等特種基金，共323億元，約增 5.6%。教育經費加計韌性特別預算、地方教育經費，總計9688億元。體育經費連同一般性補助、運動發展基金、教育部等其他部會，整體規模為276億元，約增 11.3%。

治水經費連同營業與非營業特種基金，整體規模達591億元，約增12.8%。公共建設計畫經費連同營業與非營業特種基金3494億元，整體規模達7288億元，約增 8.7%。

行政院長卓榮泰。圖／擷取自總統府FLICKER