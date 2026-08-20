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影／預算遭凍無法買社福團體月餅 翁曉玲籲總統府不要情勒

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立委翁曉玲（中）上午受訪針對凍結國務機要費表示，要總統府不要情勒。「賴清德總統年收入千萬，若要做公益、做愛心可以用自己的薪水」。記者蘇健忠／攝影
立委翁曉玲（中）上午受訪針對凍結國務機要費表示，要總統府不要情勒。「賴清德總統年收入千萬，若要做公益、做愛心可以用自己的薪水」。記者蘇健忠／攝影

立法院上週表決總預算，在野黨最終刪除總統府國務機要費1千萬、凍結2千萬，導致原訂向全國37家庇護工場採購1.5萬盒中秋禮盒的總統府被迫臨時取消訂單。

立委翁曉玲上午受訪，針對總統府國務機要費遭刪減及凍結一事表示，認為總統府不應以社福團體可能受到影響為由對外「情勒」，並質疑總統府是否曾公布國務機要費的具體支出名單。

翁曉玲表示，賴清德總統年收入達千萬元，如果真的想做公益、做愛心，可以使用自己的薪水，外界不解為何一定要動用國務機要費。她更直言，「用他的特支費、用他的私房錢」去做公益即可。

翁曉玲強調，賴清德身為總統，應依照「憲法」履行公告法律的責任與義務。她表示，如果賴清德真的想用自己的私房錢或特支費做愛心，「他就趕快轉念」只要將立法院三讀通過的7項法律公告，就能多出2000萬元用於公益。

總統府國務機要費日前遭藍白陣營合力刪減1000萬元、凍結2000萬元。由於過去歷任總統曾運用國務機要費採購弱勢團體禮盒，因此相關預算遭刪凍後，也引發部分社福團體對後續生計及公益合作的擔憂。翁曉玲則認為，總統府應正面說明國務機要費的實際運用及支出內容，而非將預算遭刪凍與弱勢團體權益直接連結，並再次要求賴清德履行總統應有的憲政責任。

翁曉玲 預算 情勒

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