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府機要費遭刪難買公益月餅？ 黃國昌：慷納稅人之慨做公益 無恥至極

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
為抗議政府不依法編列警消退休金等預算，民眾黨主席黃國昌（中）今天號召逾百名退休警消到行政院抗議。記者邱德祥／攝影
為抗議政府不依法編列警消退休金等預算，民眾黨主席黃國昌（中）今天號召逾百名退休警消到行政院抗議。記者邱德祥／攝影

總統府稍早表示，國務機要費遭刪凍恐影響原訂向37家庇護工場採購的1.5萬盒中秋禮盒。對此，民眾黨主席黃國昌今天批評，總統府慷納稅人之慨支持公益，功德卻算自己身上，並當作賴清德總統違法濫權、毀憲亂政的遮羞布，惡意把「國會監督」和「弱勢團體失去照顧」混為一談、偷換概念，真的無恥至極。

黃國昌今天率領400名退休軍警消人員赴行政院前抗議退休金權益。他於受訪時表示，真正關心弱勢、照顧第一線社福團體，靠的從來不是總統國務機要費在中秋節才買月餅，而是建立一套長期、穩定、有制度保障的社會安全網，真正攸關弱勢權益的「社會救助法」修正草案，台灣民眾黨團的版本早在今年3月就已經提出並交付審查，行政院先前也承諾要提出自己的版本，請問現在版本在哪裡？

他指出，今年以來這麼多社福團體大聲疾呼要求改革社會救助制度，民進黨政府如果真的關心弱勢，就請做正事、行政院版本趕快拿出來、立法院趕快排案審查，該修的法律趕快修、該建立的制度趕快建立，而不是把社福團體真正關心的制度改革束之高閣，然後概念置換到總統國務機要費上。

黃國昌說，台灣是一個充滿愛的社會，大家都願意用實際行動支持庇護工場以及公益團體，「我就掏自己的腰包，沒有拿國家一塊錢，也沒有從中華民國政府領一塊薪水，自己出錢訂購了庇護工場100份月餅。」賴總統每月領46萬薪資，如果真的這麼關心庇護工場、這麼心疼弱勢朋友，非常歡迎賴總統跟進響應，同時號召民進黨各級官員一起用自己的薪水做愛心，不要慷全民之慨，拿納稅人的錢支持公益，最後卻把功德算在自己身上。

黃國昌批評，總統府與其大張旗鼓開記者會操作「政治性刪凍」，不如趕快依法履行總統的憲政義務，正告賴總統不要再拿人民當作自己違法濫權、毀憲亂政的遮羞布。

黃國昌 月餅 公益

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