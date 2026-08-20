無預算買社福團體月餅 潘孟安：國務機要費解凍遙遙無期

總統府國務機要費遭到立法院刪減並凍結，導致總統府無法在中秋節購買由社福團團體製作的月餅，總統府秘書長潘孟安20日表示，立院會期已經快結束，國務機要費何時能夠解凍，遙遙無期，也認為說，不能因為政治性的刪凍停止對這些身障弱勢團體的關懷。不過，潘孟安未提是否履行解凍預算的條件。

立法院日前通過115年度中央政府總預算案，總統府的國務機要費遭刪減1000萬元、凍結2000萬元，並要求總統府必須公布五項已由立法院三讀通過，卻仍未公布、遭到擱置的法律案，才能動支凍結預算。

總統府今舉辦「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會，潘孟安指出，隨著中秋佳節接近，總統府已按往例預購社福公益團體所做的月餅，卻因為預算遭刪凍，無法履行採購，他向社福團體說一聲「真拍謝」。

潘孟安指出，總統府國務機要費項目包括訪視、犒賞、慰問、接待、贈禮等，直到2025年以前從來沒有被刪除過；國務機要費去年被刪至1000萬元，總統府仍按往例向社福團體採購月餅。

潘孟安表示，對於國務機要費遭到刪凍，他表示遺憾，也說，立院會期已經快結束了，被凍結預算何時能夠解凍是遙遙無期，不過總統府的關懷不能因爲政治性刪凍 停止，希望總統府能夠拋磚引玉，吸引民間幫忙訂購月餅。