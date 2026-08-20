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撥補台電 藍委：電費單搬到納稅單

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

行政院擬提今年度追加預算案，除了軍事、社福項目，也包括撥補台電、中油。針對撥補台電等，國民黨立委昨表示，政府錯誤能源政策讓台灣高度依賴天然氣，撥補是將電費轉嫁納稅單由全民埋單，在未確認調整政策、提升能源韌性前，不支持僅剩三個月追加逾千億預算。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，撥補台電不是不能談，政府自己選擇讓台灣高度依賴天然氣，現在國際氣價一漲，就把所有責任推給中東戰爭。不能政策自己決定、風險全民承擔，最後再拿納稅人的錢來擦屁股。荒謬的是，撥補後，電價就有望凍漲，請問電價到底是專業審議決定，還是行政院拿預算決定？

林沛祥認為，說穿了，這不是不用漲價，只是把帳單從電費單偷偷搬到納稅單。政府可以救台電，但不能一手製造問題、一手編預算解決問題，最後還告訴人民：「你看，我幫你省錢了。這不是省錢，只是換一個口袋付錢。」

國民黨立委王鴻薇表示，今年度剩三個月，追加一千二百億元，金額龐大。再者能源政策重要，行政院雖願研究重啟核電，但至今沒有確定是否重啟，她認為要確定，錯誤能源政策有調整，能源韌性有提高，未來不會再以這種方式讓全民埋單，否則一下子要一千二百億元，她個人不支持。

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