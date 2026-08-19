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國務機要費遭刪凍 潘孟安20日邀庇護工場推廣月餅

中央社／ 台北19日電

中秋將至，總統府明天將邀集庇護工場及公益團體，在敞廳舉行「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會，由總統府秘書長潘孟安領軍推廣身心障礙者製作的月餅及秋節禮盒，呼籲政府機關、企業及國人踴躍採購。

立法院會14日三讀通過115年度總預算，總統國務機要費遭刪減新台幣1000萬元、凍結2000萬元。總統府發言人郭雅慧曾指出，國務機要費自民國38年度即開始編列，現行每年3000萬元規模自103年度起維持11年，歷經不同政黨執政，長期用於國家元首行使職權所需的訪視、犒賞、獎助、慰問、接待及贈禮等支出。

郭雅慧表示，國務機要費去年遭到全數刪凍，今年立法院8月14日才終於決議，針對總統府國務機要費減列1000萬元、凍結2000萬元，並將解凍條件與總統公布「遭擱置的5項爭議法律案」掛鉤。

府方人士指出，依照決議，總統府必須公布5項法案，並且就相關事項向立法院提出書面報告，並經立法院同意後，始得動支遭凍結的經費。然而，這些條件與國務機要費的法定用途、預算執行及監督事項均無直接關聯，形同以預算權介入總統依法行使憲政職權，已逾越合理預算監督範圍。

府方人士強調，採購庇護工場產品是政府長期作法，並非臨時創造的用途，更不是以公帑「做人情」。台灣的「身心障礙者權益保障法」第69條，政府機關與公立學校等單位，有義務將全年度特定物品與服務採購總金額的一定比例，優先向庇護工場或身障團體採購，藉此以實際訂單支持身心障礙者就業。

此外，總統賴清德過去曾多次透過錄影協助推廣公益禮盒，強調這些產品由身心障礙者精心製作，不僅用料紮實，更承載著自立生活的努力。

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