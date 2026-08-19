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反制蔣萬安...綠提案北市普發2萬 一讀會遭藍議員「反殺」擋下

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市綠營議員提案台北市政府普發現金2萬元，今下午排進議會一讀會議程。記者楊正海／攝影
北市綠營議員提案台北市政府普發現金2萬元，今下午排進議會一讀會議程。記者楊正海／攝影

賴清德總統宣布全民普發1萬元，台北市蔣萬安酸「買個菜就沒了」，應該發2萬元，北市綠營議員反制，提案台北市政府普發現金2萬元，今下午排進議會一讀會議程，但遭國民黨議員秦慧珠擋下；她指出，民進黨是舊案重炒，還比上次少了1千元，民進黨提案議員洪健益則說「尊重」。

民進黨團提案說明指出，因應中央推動全民共享經濟成果政策，並具體響應蔣萬安市長「普發1萬元不夠，應發兩萬元」之主張，建請台北市政府本於「還稅於民」及照顧市民生活之原則，妥善運用本市累計歲計賸餘，加碼普發現金每位市民2萬元，以落實市長之公開主張並強化市民生活與消費韌性。

洪健益在會前指出，應該普發2萬元的提案，今天議會排入一讀會，要「協尋」藍營議員一起來支持蔣萬安市長，這是蔣萬安市長自己喊的2萬，國民黨應該不會沒人不支持吧。

下午一讀會宣讀此案時，國民黨議員秦慧珠表示「有意見」，議長也隨即裁示「暫擱」； 秦慧珠受訪時表示，台北市的稅收沒有突然大增、超徵，且歲入歲出還短差，必須要用這個歲計賸餘弭平，不像中央有那麼豐富的這個稅收跟財源。

秦慧珠表示，上次普發現金1萬元時，民進黨提案北市府普發2.1萬，市政府就已說明不支持的理由，今天又把舊案重炒，還減了1千元，不知道什麼意思，上一次黨團的提案拿來抄一抄，還少1千，所以是炒冷飯。

她說，而且上一次民進黨是用黨團名義提出，這次是洪健益自己用個人的名義提出；且蔣萬安明天將赴議會專案報告，也會被問到，就聽聽市長對於這事情的說法。

國民黨北市議會黨團書記長徐弘庭表示，上次中央普發現金1萬元時，藍綠黨團都有提案，但研議後，財政局已經做了完整說明，市民也清楚。這次普發現金，是因為證交稅爆增，但在台北市，並沒有單一稅基爆增的情況，到底台北市哪一部分的財源，可以支出這2萬元。

徐弘庭也說，民進黨提案中說明是「還稅於民」，但稅有中央稅、地方稅，這2萬元要哪裡來？若編成常態性預算，也應該對財源，做更清楚的說明。

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