影／普發1萬挨酸「買總預算過路費」 陳其邁：對預算制度欠缺了解

對於台北市議員質疑普發1萬元是「買總預算過路費」，高雄市長陳其邁今被問及此事，表示這是對國家預算制度欠缺了解的說法，過去因應疫情或特殊經濟狀況，普發現金、消費券都有特別法令，政府不可能不編預算就花錢，所有支出依法須編列預算，並送立法院審查通過後才能執行。

陳其邁指出，除了普發1萬元，包括產業發展、軍工產業、國家建設及人事相關支出，都必須等預算通過才能執行，尤其相關產業預算對高雄產業轉型相當重要，因此仍盼立法院依照法定時程完成審議。

外界質疑，綠營過去對普發現金持不同態度，如今是否「自打臉」？陳其邁說，不同時空背景必須分開來看，今年國家經濟成長率創39年新高，也受惠AI產業發展，整體經濟狀況不錯，政府若能透過現金協助中低收入戶及有需要的民眾，「我覺得這是好的事情」，仍應視當時經濟情勢而定。

立法院長韓國瑜昨深夜發文，強調行政權不應凌駕憲法，陳其邁以「憲法最大」隔空回應，他說，行政權不應該凌駕憲法，立法權也不應該凌駕憲法，目前問題在於大法官人選未獲通過，缺乏仲裁及違憲審查機制，導致憲法法庭無法正常運作。

陳其邁直言，大法官人選當初在國會全部都被封殺掉，才造成如今的憲政僵局，解鈴還是需要繫鈴人，他呼籲立法院不要惡意杯葛大法官人事案，行政、立法兩院應回歸良性互動。

他也批評，今年度預算一路拖到7、8月才通過，國家機器幾乎等於被立法院癱瘓掉，這樣的做法對台灣非常不利，無論法規修正、預算或人事同意權，都應依憲法履行審查義務。