稱賴總統普發現金為催票 賴士葆：應提法制化以避免執政者當選舉利器

賴清德總統日前宣布明年普發一萬元，國民黨立委賴士葆表示，馬上要選舉了，民進黨就用這樣的方式催票以及逼在野黨在審116年度總預算上就範。其實應提出相關法案將普發現金法制化，否則就被執政一方拿來當作選舉利器。

賴士葆指出，司馬昭之心，路人皆知，11月28日就要選舉了，民進黨就用這樣的方式來催票。突然丟出普發1萬元，普發人人愛，不過以今年的財政收入，其實可以考慮普發2萬元。

賴士葆指出，事實上也可以提出相關法律案，將普發現金法制化，否則最後變成執政一方拿來當作選舉利器。目前就是兩個目的，一是催票，二是逼在野黨就範。立法院要審完總預算，否則人民可能會對在野黨有意見；選舉在11月28日，116年度總預算預計8月20日左右送進立法院，如果確定把普發現金放入總預算，對民進黨會有一定的催票作用，也可以抵銷在野黨所提出公投案的催票效果。

至於行政院長卓榮泰宣布不副署藍白三讀通過的兒少未來帳戶條例，賴士葆說，他有提醒，卓榮泰不是大法官，對於立法院三讀通過的案子，若認為有違憲或窒礙難行，應該開大門走大路，提出覆議，但之前提都輸；不然就是聲請釋憲及暫時處分，這屆國會改革法就是這樣，卓榮泰提釋憲同時提暫時處分，三讀的法案就停在那。

賴士葆質疑，卓榮泰怎麼有資格講這句話？這是對小孩子重要的法案，只不過是採用在野黨的版本，比賴清德總統以行政命令提出、每月5000元的成長津貼更優厚，也更守憲。行政院長不是立法院的太上皇，不能自己解釋說違憲，就可以不副署、不執行。

賴士葆說，在野黨如果想不出對策，行政權就會完全碾壓立法院，再怎麼努力三讀通過，卓榮泰不喜歡就不副署、不執行。全世界沒有這樣的國家，只有二戰期間納粹政府幾乎沒有立法權，稱為「行政國」。如果卓榮泰認為法案窒礙難行或違憲，就請照程序來，不要便宜行事，這種行徑令人不齒。