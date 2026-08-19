【重磅快評】誰在為難弱勢？答案在賴清德的一念之間

立法院刪凍總統府國務機要費，綠營連日為弱勢團體抱屈，稱預算刪凍衝擊總統府向弱勢團體採購的1.5萬份中秋節禮盒，衛福部也表示，中秋節前一個月弱勢團體的訂單只有2000多萬元，遠低去年逾億產值。只是，往年常態訂單都在節前一個月陸續到位，總預算上周五才通過，訂單暴跌真是國務機要費刪凍的單一因素造成？

國會上周五通過中央政府總預算案，最終通案刪減480億元，其中總統府編列3000萬元國務機要費遭藍委翁曉玲提案刪減1000萬元、凍結2000萬元，事後引發熱議，網路還傳出總統府副秘書長何志偉在協商時當面苦求，指這筆經費多用於向庇護工場採購中秋禮盒，希望別為難弱勢。

接著衛福部也公布數據，指去年全台弱勢團體秋節產品總銷售額為1億313萬元，今年截至中秋節前一個月，銷售額暴跌到只剩2000多萬元。社福團體也表示，立院直接砍掉這筆經費，除了實質營收減少，也讓身障者受挫，並打擊社會安全網。

光看數字，國務機要費遭刪凍對庇護工場、身障團體中秋節禮盒銷售似乎打擊甚大，但數字裡卻暗藏迷思，因為總統府採購數量其實只有1.5萬份，如果換算價格，金額不過600萬元，總統府及衛福部有無刻意誇大刪凍國務機要費對弱勢團體的衝擊？

再看立法院決議，在野黨凍結的2000萬元並非無法解凍，只要總統府依憲法規定公告立院三讀通過法案即可動支，如果賴清德總統心心念念照顧弱勢，只要依法行政就有2000萬元可支應，別說1.5萬份，要買3萬份都沒問題，為何不做呢？

去年國務機要費全數刪除，總統府最終取消採購，後來賴清德錄影協助開拓客源，庇護工場也轉向爭取民間、企業購買，不僅彌補訂單缺口，最後還達成逾億元的銷售目標；今年情況和去年略有不同，3000萬元並非全刪，總統府還有2000萬元可解凍，弱勢團體也有了去年總統府零購買的經驗，今年不難因應。

但弔詭的是衛福部的統計，往年中秋節前一個月時，民間企業、大眾常態性訂單基本上都已陸續到位，但今年中秋節前一個月在手訂單只有2000多萬元，實屬異常，衛福部的課題應是找出7000萬元訂單憑空消失的真正原因，而不是全推給五天前才三讀通過的總預算。

庇護工場是社會安全網重要一環，衛福部年年編列弱勢補助、長照服務、身障就業輔導與庇護工場轉介等預算，絕非秋節採購禮盒即可畢其功於一役；歷任總統用國務機要費採購禮盒是展現國家挺弱勢的高度與善意，加持效益也非社福單位預算可以取代，要不要做都在賴清德的一念之間。