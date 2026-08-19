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加碼中央1萬元？綠提案北市普發現金2萬元...蔣萬安表態了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。記者林麗玉／攝影

賴清德總統宣布明年普發一萬元現金，台北市蔣萬安日前喊話賴總統應該發兩萬，民進黨北市議員洪健益等人直接提案，要求北市府發兩萬現金，蔣今天受訪表示，民進黨議員要市府用「老本」發現金，這跟中央用超徵稅收發是完全不一樣。

蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。蔣說，其實這一次中央普發現金，是因為用超徵的稅收。台北市政府既然民進黨議員要我們透過累計的歲計賸餘，也就是我們的「老本」來發，這是完全不一樣的。

蔣也提到，加上市府116年度累計的歲計賸餘只有332億，但是我們的債務有353億。所以這個部分都非常的清楚。還是希望能夠將AI的紅利或者是中央政府超徵的稅收，除了普發現金，當然更多可以支持地方的各項建設。

普發現金 蔣萬安 北市

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